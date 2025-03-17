Сколько времени можно быть без прописки в Украине в 2025 году

Мужчина подписывает документы в ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине регистрация места жительства остается обязательным требованием, и ее отсутствие может привести к штрафам и административным последствиям. Однако многие украинцы продолжают жить без прописки, сознательно или в силу обстоятельств.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, насколько долго можно оставаться "невидимым" для государства без официальной регистрации.

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Что говорит закон

Законодательство Украины обязывает граждан и иностранцев зарегистрировать место жительства в течение 30 календарных дней после снятия с предыдущей регистрации или прибытия на новое место.

Если человек не соблюдает этот срок, он может получить предупреждение. Если же отсутствие регистрации длится более года, наступает административная ответственность — штраф от 17 до 51 гривны (1-3 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Могут ли выявить нарушителя

Многие люди не имеют возможности официально зарегистрировать место жительства из-за того, что арендуют жилье без договора. В таком случае владелец квартиры может не соглашаться на регистрацию арендатора, поскольку это может привести к налоговым последствиям.

Государство не имеет эффективного механизма для проверки, где фактически проживает человек. Основной способ выявления — официальные запросы органов власти или же сообщения соседей.

"Через выявление приезжих можно на подпольных арендодателей, оштрафовать их за незаконное предпринимательство и заставить платить налоги. Возможно, власть начнет поощрять доносы соседей на квартирантов и их хозяев", — объясняет адвокат Василий Мирошниченко.

То есть, местные власти заинтересованы в выявлении лиц, не имеющих регистрации, ведь штрафы поступают в местные бюджеты.

Что грозит иностранцам без регистрации

Для иностранных граждан, которые не зарегистрировались вовремя или предоставили недействительные документы, штрафы значительно выше — от 510 до 850 грн (30-50 необлагаемых минимумов).

Таким образом формально без прописки можно находиться лишь 30 дней, после чего возникает риск получить предупреждение или штраф. Реальные механизмы контроля работают слабо, однако власть заинтересована в выявлении таких случаев, поскольку штрафы поступают в местные бюджеты.

Как сообщалось, регистрация места жительства является критической для доступа к медицинским услугам, трудоустройства и получения социальных выплат. Существуют доступные возможности для тех, кто не имеет собственного жилья, чтобы зарегистрировать свое место жительства и получить необходимые услуги.

Отметим также, что смена места регистрации во время военного положения возможна, но требует соблюдения определенных правил, особенно для военнообязанных мужчин. Чтобы избежать проблем с законом, необходимо внимательно изучить процедуру и собрать требуемые документы.