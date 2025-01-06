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Змеиный принт — топ вещей для стильного образа в 2025 году

6 января 2025 11:17
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые вещи со змеиным принтом - стильные идеи на 2025 год
Брюки со змеиным принтом. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Новый 2025 год открыл новую страницу в моде, и главной звездой этого сезона стал змеиный принт. Этот тренд уже успел покорить сердца многих модников, ведь он одновременно элегантный и дерзкий.

Стилист Алена Черновол отметила, что это отличный выбор для тех, кто хочет добавить в свой гардероб немного смелости, но пока не готов к радикальным изменениям.

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На какие вещи со змеиным принтом стоит обратить внимание

Анималистические узоры, такие как леопард или зебра, уже давно стали классикой, но в этом году змеиный принт вышел на первый план. Он добавляет образу загадочности, изысканности и одновременно делает его современным.

Особенно символично, что именно в 2025 году, Года Змеи, этот узор стал таким популярным. Это как способ приобщиться к природной гармонии и одновременно выглядеть ультрамодно.

Для тех, кто пока не решается выбирать платья или блузы со "змеиной кожей", стилисты советуют начать с деталей. Например, аксессуары с таким принтом — ремень или обувь — станут отличным первым шагом.

Обувь со змеиным принтом не оставит никого без внимания
Обувь со змеиным принтом. Фото из Instagram

Они позволяют добавить нотку трендовости в образ, не перегружая его. Алена Черновол считает, что такие элементы гардероба создают идеальный баланс между сдержанностью и смелостью.

Пояс со змеиным принтом отлично подходит к белому
Пояс со змеиным принтом. Фото из Instagram

Если вы все еще сомневаетесь, начните со змеиного принта на аксессуарах, которые находятся подальше от лица. Например, сумка. Это отличный способ подчеркнуть стиль, не делая его слишком кричащим. Такие детали добавляют модного настроения, но остаются достаточно ненавязчивыми.

Сумка со змеиным принтом идеальный выбор на 2025 год
Сумка со змеиным принтом. Фото из Instagram

Змеиный принт — это не просто про моду, это про уверенность в себе и желание экспериментировать. Он помогает создать гармоничный, но в то же время уникальный образ.

2025 год призывает попробовать что-то новое, и змеиный узор — отличный выбор, даже если вы начнете с маленькой детали. Со временем он точно станет вашим любимым акцентом в гардеробе.

Ранее мы писали о том, какие вещи вернулись в моду в 2025 году.

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мода тренды вещи стиль 2025 год

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11:11 Неприглядная ниша — где в Украине никогда не откроют супермаркет

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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