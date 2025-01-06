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Зміїний принт — топ речей для стильного образу у 2025 році

6 січня 2025 11:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендові речі зі зміїним принтом — стильні ідеї на 2025
Штани зі зміїним принтом. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий 2025 рік відкрив нову сторінку в моді, і головною зіркою цього сезону став зміїний принт. Цей тренд уже встиг підкорити серця багатьох модників, адже він одночасно елегантний і зухвалий.

Стилістка Альона Чорновол зазначила, що це чудовий вибір для тих, хто хоче додати у свій гардероб трохи сміливості, але поки не готовий до радикальних змін.

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На які речі зі зміїним принтом варто звернути увагу

Анімалістичні візерунки, такі як леопард чи зебра, вже давно стали класикою, але цього року зміїний принт вийшов на перший план. Він додає образу загадковості, вишуканості й водночас робить його сучасним.

Особливо символічно, що саме у 2025 році, Році Змії, цей візерунок став таким популярним. Це як спосіб долучитися до природної гармонії й водночас мати ультрамодний вигляд.

Для тих, хто поки не наважується обирати сукні чи блузи зі "зміїною шкірою", стилісти радять почати з деталей. Наприклад, аксесуари з таким принтом —ремінь чи взуття — стануть чудовим першим кроком.

Взуття зі зміїним принтом не залишить нікого без уваги
Взуття зі зміїним принтом. Фото з Instagram

Вони дозволяють додати нотку трендовості до образу, не перевантажуючи його. Альона Чорновол вважає, що такі елементи гардероба створюють ідеальний баланс між стриманістю та сміливістю.

Пояс зі зміїним принтом чудово пасує до білого
Пояс зі зміїним принтом. Фото з Instagram

Якщо ви все ще сумніваєтесь, почніть зі зміїного принта на аксесуарах, які знаходяться подалі від обличчя. Наприклад, сумка. Це чудовий спосіб підкреслити стиль, не роблячи його надто кричущим. Такі деталі додають модного настрою, але залишаються досить ненав’язливими.

Сумка зі зміїним принтом ідеальний вибір на 2025
Сумка зі зміїним принтом. Фото з Instagram

Зміїний принт — це не просто про моду, це про впевненість у собі й бажання експериментувати. Він допомагає створити гармонійний, але водночас унікальний образ.

2025 рік закликає спробувати щось нове, і зміїний візерунок — чудовий вибір, навіть якщо ви почнете з маленької деталі. Згодом він точно стане вашим улюбленим акцентом у гардеробі.

Раніше ми писали про те, які речі повернулись в моду у 2025 році.

Також ми повідомляли, що вийде з моди у 2025 році.

 

мода тренди речі стиль 2025 рік

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