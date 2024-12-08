Эти стрижки прибавляют десяток лет — избегайте их после 40 лет

Стрижка. Фото: Freepik

Не все прически подходят на любой возраст. То, что выглядело стильно в 20, может прибавить лет в 40. Стилисты рассказали, какие стрижки лучше оставить в прошлом и на что их заменить.

Сайт Новини.LIVE расскажет подробнее об этом.

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Каскад

Хотя многослойный каскад и считается популярным выбором, он не всегда играет в пользу элегантных женщин. Пряди у лица привлекают внимание ко всем мелочам: морщинам, возрастным изменениям кожи, а также к контуру лица, который со временем становится менее четким.

Особенно неудачным решением становятся завитки от подбородка — они зрительно смещают акцент на нижнюю часть лица.

Если вам по душе многослойные стрижки, отличной альтернативой будет градуированное каре. Эта стрижка придает объем, но в то же время остается сдержанной и элегантной.

Стрижка каскад. Фото с Instagram

Объем и кудри

Суперобъем, начесы и высокие завитки — это не омолаживающие прически. Напротив, они подчеркивают недостатки кожи и прибавляют лет.

Вместо них следует обратить внимание на боб. Эта универсальная стрижка с удлиненными прядями у лица визуально корректирует его форму и придает свежесть. Боб подходит женщинам с любым типом волос, поэтому смело экспериментируйте.

Кудри. Фото с Instagram

Короткие волосы

Существует стереотип, что с возрастом волосы нужно делать максимально короткими. На самом деле, бритые виски, ультракороткие прически или даже радикальные изменения длины часто выглядят неудачно. Такие варианты придают лицу строгости, и как следствие дополнительных лет.

Если ваши волосы тонкие, лучше выбирать классические варианты причесок с легким объемом. А если у вас густые волосы, экспериментируйте с длиной, но избегайте крайностей.

Короткие волосы. Фото с Instagram

Помните, что хорошая прическа может стать вашей визитной карточкой, но важно учитывать возрастные изменения. Стилисты советуют делать выбор в пользу стрижек, которые придают легкости и подчеркивают вашу красоту, вместо того чтобы акцентировать внимание на недостатках.

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