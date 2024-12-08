Эти стрижки прибавляют десяток лет — избегайте их после 40 лет

Состарят в секунду — три прически, что нужно избегать после 40
Не все прически подходят на любой возраст. То, что выглядело стильно в 20, может прибавить лет в 40. Стилисты рассказали, какие стрижки лучше оставить в прошлом и на что их заменить.
Сайт Новини.LIVE расскажет подробнее об этом.
Каскад
Хотя многослойный каскад и считается популярным выбором, он не всегда играет в пользу элегантных женщин. Пряди у лица привлекают внимание ко всем мелочам: морщинам, возрастным изменениям кожи, а также к контуру лица, который со временем становится менее четким.
Особенно неудачным решением становятся завитки от подбородка — они зрительно смещают акцент на нижнюю часть лица.
Если вам по душе многослойные стрижки, отличной альтернативой будет градуированное каре. Эта стрижка придает объем, но в то же время остается сдержанной и элегантной.
Объем и кудри
Суперобъем, начесы и высокие завитки — это не омолаживающие прически. Напротив, они подчеркивают недостатки кожи и прибавляют лет.
Вместо них следует обратить внимание на боб. Эта универсальная стрижка с удлиненными прядями у лица визуально корректирует его форму и придает свежесть. Боб подходит женщинам с любым типом волос, поэтому смело экспериментируйте.
Короткие волосы
Существует стереотип, что с возрастом волосы нужно делать максимально короткими. На самом деле, бритые виски, ультракороткие прически или даже радикальные изменения длины часто выглядят неудачно. Такие варианты придают лицу строгости, и как следствие дополнительных лет.
Если ваши волосы тонкие, лучше выбирать классические варианты причесок с легким объемом. А если у вас густые волосы, экспериментируйте с длиной, но избегайте крайностей.
Помните, что хорошая прическа может стать вашей визитной карточкой, но важно учитывать возрастные изменения. Стилисты советуют делать выбор в пользу стрижек, которые придают легкости и подчеркивают вашу красоту, вместо того чтобы акцентировать внимание на недостатках.
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