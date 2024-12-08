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Зістарять за секунду — три зачіски, яких варто уникати після 40

8 грудня 2024 18:23
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Ці стрижки додають десяток років — уникайте їх після 40
Стрижка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Не всі зачіски підходять на будь-який вік. Те, що мало стильний вигляд у 20, може значно додати років у 40. Стилісти розповіли, які стрижки краще залишити у минулому та на що їх замінити.

Сайт Новини.LIVE розповість детальніше про це.

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Каскад

Хоча багатошаровий каскад і вважається популярним вибором, він не завжди грає на користь жінкам елегантного віку. Пасма біля обличчя привертають увагу до всіх дрібниць: зморшок, вікових змін шкіри, і навіть до контуру обличчя, який із часом стає менш чітким.

Особливо невдалим рішенням стають завитки від підборіддя — вони візуально зміщують акцент на нижню частину обличчя.

Якщо вам до душі багатошарові стрижки, чудовою альтернативою буде градуйоване каре. Ця стрижка додає об’єму, але водночас залишається стриманою та елегантною.

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Стрижка каскад. Фото з Instagram

Об’єм і кучері

Супероб’єм, начоси та високі завитки — це не ті зачіски, які омолоджують. Навпаки, вони підкреслюють недоліки шкіри та додають років.

Замість них варто звернути увагу на боб. Ця універсальна стрижка з подовженими пасмами біля обличчя візуально коригує його форму та додає свіжості. Боб пасує жінкам із будь-яким типом волосся, тому сміливо експериментуйте.

Зістарять за секунду — три зачіски, яких варто уникати після 45 - фото 2
Кучері. Фото з Instagram

Коротке волосся

Існує стереотип, що з віком волосся потрібно робити максимально коротким. Насправді поголені скроні, ультракороткі зачіски чи навіть радикальні зміни довжини часто мають невдалий вигляд. Такі варіанти додають обличчю суворості, і як наслідок додаткових років.

Якщо ваше волосся тонке, краще обирати класичні варіанти зачісок із легким об’ємом. А якщо ви маєте густе волосся, експериментуйте з довжиною, але уникайте крайнощів.

Зістарять за секунду — три зачіски, яких варто уникати після 45 - фото 3
Коротке волосся. Фото з Instagram

Пам'ятайте, що гарна зачіска може стати вашою візитівкою, але важливо враховувати вікові зміни. Стилісти радять робити вибір на користь стрижок, які додають легкості та підкреслюють вашу красу, замість того, щоб акцентувати увагу на недоліках.

Раніше ми писали про те, яка стрижка повертається в моду в 2025 році.

Також ми повідомляли, які стрижки омолоджують на 10 років.

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