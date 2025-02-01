Мода на трикотажные брюки — как носить и с чем сочетать

Девушка в спортивном костюме. Фото: Freepik

Трикотажные штаны стали настоящим хитом этой зимы. Они настолько удобны и универсальны, что те, кто попробовал их, не захотят снимать вплоть до весны. Их секрет в том, что они теплые, стильные и подходят к любому образу.

Новини.LIVE расскажет больше о преимуществах этих брюк.

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Эти брюки будто созданы для жизни. Они мягко облегают тело, повторяют его форму, но не сковывают движений. Сначала их надевают дома для уюта, потом — на прогулку или выходные, а впоследствии они становятся любимой частью гардероба даже для офиса или встреч с друзьями.

С чем носить трикотажные брюки

Комбинировать их — сплошное удовольствие:

С кроссовками и худи — для активного дня.

С водолазкой и рубашкой сверху — для модного многослойного образа.

С туфлями на каблуках и маленькой сумочкой — для более утонченного вида.

Туфли на каблуке под брюки. Фото из Instagram

Дизайнеры тоже не остались в стороне — на подиумах трикотажные брюки в этом сезоне представлены как элемент ежедневной роскоши. Loewe и Stella McCartney предлагают носить их в монохромных образах: брюки, верх в тон и яркий акцент — сумка или шарф.

Самые популярные модели — из шерсти, кашемира или мохера. Среди фасонов можно найти все: от роскошных широких до удобных спортивных джоггеров.

Трикотажные брюки в образе. Фото из Instagram

Самые модные цвета — серый, белый, черный и все оттенки коричневого. А если хочется яркости, обратите внимание на теплые землистые тона — они смотрятся очень стильно.

Штаны в белом цвете. Фото из Instagram

Одним словом, трикотажные брюки — это про комфорт, тепло и стиль, которые идут вместе. Носите их с удовольствием и не бойтесь экспериментировать.

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