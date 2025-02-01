Мода на трикотажні штани — як носити і з чим поєднувати

Зимовий мастхев — чому більшість обирає трикотажні штани
Трикотажні штани стали справжнім хітом цієї зими. Вони настільки зручні та універсальні, що ті, хто спробував їх, не захочуть знімати аж до весни. Їхній секрет у тому, що вони теплі, стильні та пасують до будь-якого образу.
Новини.LIVE розповість більше про переваги цих штанів.
Ці штани ніби створені для життя. Вони м’яко облягають тіло, повторюють його форму, але не сковують рухів. Спочатку їх надягають вдома для затишку, потім — на прогулянку чи вихідні, а згодом вони стають улюбленою частиною гардероба навіть для офісу чи зустрічей із друзями.
З чим носити трикотажні штани
Комбінувати їх — суцільне задоволення:
- З кросівками і худі — для активного дня.
- З водолазкою та сорочкою зверху — для модного багатошарового образу.
- З туфлями на підборах і маленькою сумочкою — для більш витонченого вигляду.
Дизайнери теж не залишились осторонь — на подіумах трикотажні штани цього сезону представлені як елемент щоденної розкоші. Loewe та Stella McCartney пропонують носити їх у монохромних образах: штани, верх в тон і яскравий акцент — сумка або шарф.
Найпопулярніші моделі — з вовни, кашеміру або мохеру. Серед фасонів можна знайти все: від розкішних широких до зручних спортивних джогерів.
Наймодніші кольори — сірий, білий, чорний та всі відтінки коричневого. А якщо хочеться яскравості, зверніть увагу на теплі землисті тони — вони мають дуже стильний вигляд.
Одним словом, трикотажні штани — це про комфорт, тепло і стиль, які йдуть разом. Носіть їх із задоволенням і не бійтеся експериментувати.
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