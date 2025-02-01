Мода на трикотажні штани — як носити і з чим поєднувати

Дівчина в спортивному костюмі. Фото: Freepik

Трикотажні штани стали справжнім хітом цієї зими. Вони настільки зручні та універсальні, що ті, хто спробував їх, не захочуть знімати аж до весни. Їхній секрет у тому, що вони теплі, стильні та пасують до будь-якого образу.

Новини.LIVE розповість більше про переваги цих штанів.

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Ці штани ніби створені для життя. Вони м’яко облягають тіло, повторюють його форму, але не сковують рухів. Спочатку їх надягають вдома для затишку, потім — на прогулянку чи вихідні, а згодом вони стають улюбленою частиною гардероба навіть для офісу чи зустрічей із друзями.

З чим носити трикотажні штани

Комбінувати їх — суцільне задоволення:

З кросівками і худі — для активного дня.

З водолазкою та сорочкою зверху — для модного багатошарового образу.

З туфлями на підборах і маленькою сумочкою — для більш витонченого вигляду.

Туфлі на каблуці під штани. Фото з Instagram

Дизайнери теж не залишились осторонь — на подіумах трикотажні штани цього сезону представлені як елемент щоденної розкоші. Loewe та Stella McCartney пропонують носити їх у монохромних образах: штани, верх в тон і яскравий акцент — сумка або шарф.

Найпопулярніші моделі — з вовни, кашеміру або мохеру. Серед фасонів можна знайти все: від розкішних широких до зручних спортивних джогерів.

Трикотажні штани в образі. Фото з Instagram

Наймодніші кольори — сірий, білий, чорний та всі відтінки коричневого. А якщо хочеться яскравості, зверніть увагу на теплі землисті тони — вони мають дуже стильний вигляд.

Штани в білому кольорі. Фото з Instagram

Одним словом, трикотажні штани — це про комфорт, тепло і стиль, які йдуть разом. Носіть їх із задоволенням і не бійтеся експериментувати.

Раніше ми писали про те, які ще є зручні штани для зими, що легко стилізувати.

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