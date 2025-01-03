Трендовые вещи 2025 - что отошло в прошлое, а что снова в моде

Женщины с покупками. Фото: Freepik

Эксперты моды прогнозируют, что 2025 год станет годом комфорта и практичности, и это не может не радовать. Давайте разберемся, какие тренды остаются в прошлом, а что возвращается, чтобы снова завоевать наши гардеробы.

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

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Мешковатые джинсы — их время официально прошло. Теперь на смену пришли эластичные брюки, которые выглядят стильно и обеспечивают максимальный комфорт. Известный модный дом презентовал этот тренд на своем показе, акцентируя внимание на удобстве брюк-скинни.

Стилисты советуют сочетать их с женственными жакетами и изящными туфлями — идеальный образ для ежедневного использования.

Мешковатые джинсы. Фото из Instagram

Массивная обувь — грубые ботинки, которые были популярны последние несколько лет, уступают место более элегантным и удобным моделям. В тренд входят жокейские сапоги.

Стилисты уверены, что этот вид обуви станет универсальным: его легко комбинировать с любым гардеробом, а стильные ковбойские мотивы добавят характера вашему образу.

Грубые ботинки. Фото из Instagram

Леопардовый принт — его звездный час завершился в 2024 году. Вместо него на модном олимпе теперь узоры змеиной кожи и зебры. Они выглядят современно, свежо и могут стать главной изюминкой как романтического, так и офисного или вечернего лука.

Леопардовая юбка. Фото из Instagram

Как видим, мода циклична, поэтому 2025 год возвращает некоторые давно забытые тренды. Например, элегантность жокейских сапог, которые прекрасно вписываются в современный гардероб, или экзотические принты, добавляющие образу уникальности. Эти тенденции обещают задержаться надолго, а их универсальность и комфорт сделают их любимчиками многих.

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