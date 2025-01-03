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Удивите в 2025 — какие вещи восстановили статус модных фаворитов

3 января 2025 18:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые вещи 2025 - что отошло в прошлое, а что снова в моде
Женщины с покупками. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Эксперты моды прогнозируют, что 2025 год станет годом комфорта и практичности, и это не может не радовать. Давайте разберемся, какие тренды остаются в прошлом, а что возвращается, чтобы снова завоевать наши гардеробы.

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

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Что больше не в моде в 2025 году

Мешковатые джинсы — их время официально прошло. Теперь на смену пришли эластичные брюки, которые выглядят стильно и обеспечивают максимальный комфорт. Известный модный дом презентовал этот тренд на своем показе, акцентируя внимание на удобстве брюк-скинни.

Стилисты советуют сочетать их с женственными жакетами и изящными туфлями — идеальный образ для ежедневного использования.

Мешковатые джинсы больше не в моде
Мешковатые джинсы. Фото из Instagram

Массивная обувь — грубые ботинки, которые были популярны последние несколько лет, уступают место более элегантным и удобным моделям. В тренд входят жокейские сапоги.

Стилисты уверены, что этот вид обуви станет универсальным: его легко комбинировать с любым гардеробом, а стильные ковбойские мотивы добавят характера вашему образу.

Лучше найти альтернативу грубым ботинкам
Грубые ботинки. Фото из Instagram

Леопардовый принт — его звездный час завершился в 2024 году. Вместо него на модном олимпе теперь узоры змеиной кожи и зебры. Они выглядят современно, свежо и могут стать главной изюминкой как романтического, так и офисного или вечернего лука.

Леопардовый принт отошел в прошлое
Леопардовая юбка. Фото из Instagram

Как видим, мода циклична, поэтому 2025 год возвращает некоторые давно забытые тренды. Например, элегантность жокейских сапог, которые прекрасно вписываются в современный гардероб, или экзотические принты, добавляющие образу уникальности. Эти тенденции обещают задержаться надолго, а их универсальность и комфорт сделают их любимчиками многих.

Ранее мы писали о том, какие брюки будут еще актуальными годы.

Также мы сообщали, какие ошибки в гардеробе часто допускают украинки.

мода одежда тренды стиль 2025 год

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