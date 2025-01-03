Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Здивуйте у 2025 — які речі відновили статус модних фаворитів arrow

Здивуйте у 2025 — які речі відновили статус модних фаворитів

3 січня 2025 18:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендові речі 2025 — що відійшло в минуле, а що знову у моді
Жінки з покупками. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Експерти моди прогнозують, що 2025 рік стане роком комфорту та практичності, і це не може не радувати. Давайте розберемося, які тренди залишаються в минулому, а що повертається, щоб знову завоювати наші гардероби.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Що більше не в моді у 2025 році

Мішкуваті джинси – їхній час офіційно минув. Тепер на зміну прийшли еластичні штани, які мають стильний вигляд та забезпечують максимальний комфорт. Відомий модний дім презентував цей тренд на своєму показі, акцентуючи увагу на зручності штанів-скінні.

Стилісти радять поєднувати їх із жіночними жакетами та витонченими туфлями — ідеальний образ для щоденного використання.

Мішкуваті джинси більше не в моді
Мішкуваті джинси. Фото з Instagram

Масивне взуття — грубі черевики, які були популярні останні кілька років, поступаються місцем більш елегантним і зручним моделям. У тренд входять жокейські чоботи.

Стилісти впевнені, що цей вид взуття стане універсальним: його легко комбінувати з будь-яким гардеробом, а стильні ковбойські мотиви додадуть характеру вашому образу.

Краще знайти альтернативу грубим черевикам
Грубі черевики. Фото з Instagram

Леопардовий принт — його зірковий час завершився у 2024 році. Замість нього на модному олімпі тепер візерунки зміїної шкіри та зебри. Вони мають сучасний, свіжий вигляд та можуть стати головною родзинкою як романтичного, так і офісного чи вечірнього луку.

Леопардовий принт відійшов у минуле
Леопардова спідниця. Фото з Instagram

Як бачимо, мода циклічна, тому 2025 рік повертає деякі давно забуті тренди. Наприклад, елегантність жокейських чобіт, які чудово вписуються у сучасний гардероб, або екзотичні принти, що додають образу унікальності. Ці тенденції обіцяють затриматися надовго, а їх універсальність і комфорт зроблять їх улюбленцями багатьох.

Раніше ми писали про те, які штани будуть ще актуальними роки.

Також ми повідомляли, які помилки в гардеробі часто допускають українки.

мода одяг тренди стиль 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:00 Голова Європейської ради зробив заяву про підтримку України

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

09:18 Оператори вимикають 3G мережі — відомі причини

09:15 У Словаччині влаштували мітинги проти проросійської політики Фіцо

08:48 Дональду Трампу винесуть вирок за виплати Стормі Деніелс

10:00 Голова Європейської ради зробив заяву про підтримку України

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

09:18 Оператори вимикають 3G мережі — відомі причини

09:15 У Словаччині влаштували мітинги проти проросійської політики Фіцо

08:48 Дональду Трампу винесуть вирок за виплати Стормі Деніелс

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році