Трендові речі 2025 — що відійшло в минуле, а що знову у моді

Жінки з покупками. Фото: Freepik

Експерти моди прогнозують, що 2025 рік стане роком комфорту та практичності, і це не може не радувати. Давайте розберемося, які тренди залишаються в минулому, а що повертається, щоб знову завоювати наші гардероби.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Мішкуваті джинси – їхній час офіційно минув. Тепер на зміну прийшли еластичні штани, які мають стильний вигляд та забезпечують максимальний комфорт. Відомий модний дім презентував цей тренд на своєму показі, акцентуючи увагу на зручності штанів-скінні.

Стилісти радять поєднувати їх із жіночними жакетами та витонченими туфлями — ідеальний образ для щоденного використання.

Мішкуваті джинси. Фото з Instagram

Масивне взуття — грубі черевики, які були популярні останні кілька років, поступаються місцем більш елегантним і зручним моделям. У тренд входять жокейські чоботи.

Стилісти впевнені, що цей вид взуття стане універсальним: його легко комбінувати з будь-яким гардеробом, а стильні ковбойські мотиви додадуть характеру вашому образу.

Грубі черевики. Фото з Instagram

Леопардовий принт — його зірковий час завершився у 2024 році. Замість нього на модному олімпі тепер візерунки зміїної шкіри та зебри. Вони мають сучасний, свіжий вигляд та можуть стати головною родзинкою як романтичного, так і офісного чи вечірнього луку.

Леопардова спідниця. Фото з Instagram

Як бачимо, мода циклічна, тому 2025 рік повертає деякі давно забуті тренди. Наприклад, елегантність жокейських чобіт, які чудово вписуються у сучасний гардероб, або екзотичні принти, що додають образу унікальності. Ці тенденції обіцяють затриматися надовго, а їх універсальність і комфорт зроблять їх улюбленцями багатьох.

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