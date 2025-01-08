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Вместо черного — топ стильных цветов этого сезона

8 января 2025 10:21
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Черный цвет больше не в тренде - что носят модники вместо него
Девушка в черной одежде. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Черный цвет — это всегда удачный выбор, ведь он базовый и не выходит из моды. Но носить его постоянно может быть немного скучно. Поэтому, если хочется обновить гардероб и при этом остаться в тренде, стоит присмотреться к другим оттенкам, которые могут удачно заменить классику.

Издание VOGUE назвало альтернативы черному цвету, которые освежат ваш гардероб этой зимой.

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В этом сезоне в моде цвета, которые восхищают своей яркостью: насыщенный винный, освежающий голубой или даже смелый масляно-желтый. Но, согласитесь, не каждый готов интегрировать такие яркие акценты в свой повседневный образ. Для тех, кто ищет что-то более спокойное, стилисты советуют несколько альтернатив черному, которые выглядят элегантно и всегда уместно.

Коричневый

Этот цвет уже несколько сезонов подряд остается в топе. Темное какао или нежный молочный шоколад прекрасно впишутся в осенний гардероб. Особенно эффектно смотрятся монохромные образы с коричневыми свитерами, пальто или брюками. Чтобы сделать свой внешний вид гармоничным, добавьте черные аксессуары — сапоги, сумку или перчатки.

Коричневый в одежде выглядит очень элегантно
Коричневые брюки. Фото из Instagram

Темно-синий

Этот оттенок — идеальный выбор для тех, кто хочет что-то близкое к черному, но немного свежее. Темно-синий обладает магнетическим эффектом и добавляет образу глубины. Свитера, пальто или костюмы в этом цвете выглядят невероятно элегантно и уместно в любой ситуации.

Темно-синий цвет в одежде подходит к любой ситуации
Темно-синий пиджак. Фото из Instagram

Хаки

Землистые оттенки в этом сезоне снова на пике популярности. Хаки — это всегда про стиль и практичность. Этот цвет прекрасно подходит к жакетам, брюкам или рубашкам и добавляет образу теплой атмосферы.

Цвет хаки прекрасно подходит ко всему
Костюм цвета хаки. Фото из Instagram

Серый

Палитра серого — это настоящая находка для базового гардероба. От светлых до глубоких оттенков, почти приближающихся к черному, серый остается актуальным. Экспериментируйте с сочетанием светло-серого и белого — это выглядит свежо и эффектно.

Серый цвет выглядит очень элегантно
Серый цвет. Фото из Instagram

Чтобы создать стильные образы, следите за модными инфлюенсерами: их аутфиты всегда вдохновляют и подсказывают, как сочетать цвета. А главное — не бойтесь экспериментировать, ведь ваш гардероб — это про вашу индивидуальность.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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