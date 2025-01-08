Чорний колір більше не в тренді — що носять модники замість нього

Дівчина в чорному одязі. Фото: Freepik

Чорний колір — це завжди вдалий вибір, адже він базовий і не виходить з моди. Але носити його постійно може бути трохи нудно. Тому, якщо хочеться оновити гардероб і при цьому залишитися в тренді, варто придивитися до інших відтінків, які можуть вдало замінити класику.

Видання VOGUE назвав альтернативи чорному кольору, які освіжать ваш гардероб цієї зими.

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Цього сезону в моді кольори, які захоплюють своєю яскравістю: насичений винний, освіжаючий блакитний або навіть сміливий масляно-жовтий. Але, погодьтеся, не кожен готовий інтегрувати такі яскраві акценти у свій повсякденний образ. Для тих, хто шукає щось спокійніше, стилісти радять кілька альтернатив чорному, які мають елегантний і завжди доречний вигляд.

Коричневий

Цей колір уже кілька сезонів поспіль залишається в топі. Темне какао або ніжний молочний шоколад чудово впишуться в осінній гардероб. Особливо ефектно виглядають монохромні образи з коричневими светрами, пальтами чи штанами. Щоб зробити свій зовнішній вигляд гармонійним, додайте чорні аксесуари — чоботи, сумку чи рукавички.

Коричневі штани. Фото з Instagram

Темно-синій

Цей відтінок — ідеальний вибір для тих, хто хоче щось близьке до чорного, але трохи свіже. Темно-синій має магнетичний ефект і додає образу глибини. Светри, пальта чи костюми в цьому кольорі мають неймовірно елегантний й доречний вигляд в будь-якій ситуації.

Темно-синій піджак. Фото з Instagram

Хакі

Землисті відтінки цього сезону знову на піку популярності. Хакі — це завжди про стиль і практичність. Цей колір чудово пасує до жакетів, штанів або сорочок і додає образу теплої атмосфери.

Костюм кольору хакі. Фото з Instagram

Сірий

Палітра сірого — це справжня знахідка для базового гардероба. Від світлих до глибоких відтінків, що майже наближаються до чорного, сірий залишається актуальним. Експериментуйте з поєднанням світло-сірого і білого — це має свіжий й ефектний вигляд.

Сірий колір. Фото з Instagram

Щоб створити стильні образи, слідкуйте за модними інфлюенсерами: їхні аутфіти завжди надихають і підказують, як поєднувати кольори. А головне — не бійтеся експериментувати, адже ваш гардероб — це про вашу індивідуальність.

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