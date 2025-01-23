Обувь, которая покорила Европу в 2025 - стильная альтернатива Tabi

Стильная обувь. Фото: Freepik

Tabi — это обувь, которая мгновенно привлекает внимание благодаря разделенным пальцам. Ее стильная форма давно стала символом Дома Margiela, а вдохновением для создания этих ботинок стали японские носки с аналогичной конструкцией.

В Vogue рассказали о новом тренде подробнее.

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В Японии такие носки традиционно носят с вьетнамками на платформе, а в Европе Tabi завоевали сердца модников, превратившись в культовый аксессуар. Но тренд не стоит на месте: сегодня на волне популярности ботинки, похожие на Tabi, но без раздела между пальцами. Они стали новым объектом желания.

Zara Home. Фото: Vogue

Мода на альтернативные Tabi началась еще несколько лет назад, когда Balenciaga представили современную интерпретацию ботильонов-чулок, вдохновившись моделями 1950-х. В 2025 году такие сапоги стали настоящим хитом.

От традиционных Tabi они отличаются более мягкими линиями, а главная особенность — сплошной носок. Дизайнеры сделали ставку на комфорт и элегантность.

Чоботы Mango. Фото: Vogue

В этом сезоне главным трендом стали модели из сверх мягкой кожи. Они плотно облегают ногу, создавая изящный силуэт, но остаются практичными. Если раньше такие сапоги часто шили из трикотажа или атласа, то сейчас выбор в пользу кожаных материалов позволяет сделать их универсальными для разных погодных условий.

Бренды масс-маркета, такие, как Zara Home, Mango и Soeur, активно подхватили этот тренд. Для ценителей удобства есть варианты на более толстой подошве от Camper и Massimo Dutti, а Toteme предлагают модели с удлиненным носком для более драматичного вида.

Toteme. Фото: Vogue

Новый вариант Tabi не только комфортный, но и стильный, добавляя акцент даже в самый простой образ. Эти сапоги доказывают, что элегантность и практичность могут идти бок о бок, превращая модный тренд в must-have в каждом гардеробе.

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