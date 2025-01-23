Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Замена Tabi — новые модели обуви, которые поразят всех arrow

Замена Tabi — новые модели обуви, которые поразят всех

23 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Обувь, которая покорила Европу в 2025 - стильная альтернатива Tabi
Стильная обувь. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Tabi — это обувь, которая мгновенно привлекает внимание благодаря разделенным пальцам. Ее стильная форма давно стала символом Дома Margiela, а вдохновением для создания этих ботинок стали японские носки с аналогичной конструкцией.

В Vogue рассказали о новом тренде подробнее.

Читайте также:

Какая новая модель обуви набирает популярность

В Японии такие носки традиционно носят с вьетнамками на платформе, а в Европе Tabi завоевали сердца модников, превратившись в культовый аксессуар. Но тренд не стоит на месте: сегодня на волне популярности ботинки, похожие на Tabi, но без раздела между пальцами. Они стали новым объектом желания.

Сапоги, которые в этом сезоне стремятся иметь все
Zara Home. Фото: Vogue

Мода на альтернативные Tabi началась еще несколько лет назад, когда Balenciaga представили современную интерпретацию ботильонов-чулок, вдохновившись моделями 1950-х. В 2025 году такие сапоги стали настоящим хитом.

От традиционных Tabi они отличаются более мягкими линиями, а главная особенность — сплошной носок. Дизайнеры сделали ставку на комфорт и элегантность.

Мягкие сапоги - это не только про стиль, но и комфорт
Чоботы Mango. Фото: Vogue

В этом сезоне главным трендом стали модели из сверх мягкой кожи. Они плотно облегают ногу, создавая изящный силуэт, но остаются практичными. Если раньше такие сапоги часто шили из трикотажа или атласа, то сейчас выбор в пользу кожаных материалов позволяет сделать их универсальными для разных погодных условий.

Бренды масс-маркета, такие, как Zara Home, Mango и Soeur, активно подхватили этот тренд. Для ценителей удобства есть варианты на более толстой подошве от Camper и Massimo Dutti, а Toteme предлагают модели с удлиненным носком для более драматичного вида.

Оригинальные носки в сапогах именно то, что надо
Toteme. Фото: Vogue

Новый вариант Tabi не только комфортный, но и стильный, добавляя акцент даже в самый простой образ. Эти сапоги доказывают, что элегантность и практичность могут идти бок о бок, превращая модный тренд в must-have в каждом гардеробе.

Ранее мы писали о том, какие стильные и удобные wide fit сапоги стоит носить в 2025.

Также мы сообщали, какая обувь не подходит для зимы в городе.

мода тренды обувь стиль 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала — Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала — Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать