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Заміна Tabi — нові моделі взуття, що вразять усіх

23 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Взуття, яке підкорило Європу у 2025 — стильна альтернатива Tabi
Стильне взуття. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Tabi — це взуття, яке миттєво привертає увагу завдяки розділеним пальцям. Його стильна форма давно стала символом Дому Margiela, а натхненням для створення цих черевиків стали японські шкарпетки з аналогічною конструкцією.

У Vogue розповіли про новий тренд детальніше.

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У Японії такі шкарпетки традиційно носять із в'єтнамками на платформі, а в Європі Tabi завоювали серця модників, перетворившись на культовий аксесуар. Але тренд не стоїть на місці: сьогодні на хвилі популярності чоботи, схожі на Tabi, але без розділу між пальцями. Вони стали новим об’єктом бажання.

Чоботи, які цього сезону прагнуть мати усі
Zara Home. Фото: Vogue

Мода на альтернативні Tabi почалася ще кілька років тому, коли Balenciaga представили сучасну інтерпретацію ботильйонів-панчох, надихнувшись моделями 1950-х. У 2025 році такі чоботи стали справжнім хітом.

Від традиційних Tabi вони відрізняються більш м’якими лініями, а головна особливість — суцільний носок. Дизайнери зробили ставку на комфорт та елегантність.

М'які чоботи - це не тільки про стиль, але і комфорт
Чоботи Mango. Фото: Vogue

Цього сезону головним трендом стали моделі з надм’якої шкіри. Вони щільно облягають ногу, створюючи витончений силует, але залишаються практичними. Якщо раніше такі чоботи часто шили з трикотажу чи атласу, то зараз вибір на користь шкіряних матеріалів дозволяє зробити їх універсальними для різних погодних умов.

Бренди мас-маркету, такі як Zara Home, Mango і Soeur, активно підхопили цей тренд. Для поціновувачів зручності є варіанти на товстішій підошві від Camper та Massimo Dutti, а Toteme пропонують моделі з подовженим носком для більш драматичного вигляду.

Оригінальні носки в чоботах саме те, що треба
Toteme. Фото: Vogue

Новий варіант Tabi не лише комфортний, але й стильний, додаючи акцент навіть у найпростіший образ. Ці чоботи доводять, що елегантність і практичність можуть йти пліч-о-пліч, перетворюючи модний тренд на must-have у кожному гардеробі.

Раніше ми писали про те, які стильні та зручні wide fit чоботи варто носити у 2025.

Також ми повідомляли, яке взуття не підходить для зими в місті.

 

мода тренди взуття стиль 2025 рік

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09:42 Це не локальний конфлікт — Дуда висловився про війну в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:41 Північнокорейські війська зазнають шалених втрат — подробиці

09:40 Удар по Запоріжжю — Зеленський закликав до тиску на РФ

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