Взуття, яке підкорило Європу у 2025 — стильна альтернатива Tabi

Заміна Tabi — нові моделі взуття, що вразять усіх
Tabi — це взуття, яке миттєво привертає увагу завдяки розділеним пальцям. Його стильна форма давно стала символом Дому Margiela, а натхненням для створення цих черевиків стали японські шкарпетки з аналогічною конструкцією.
У Vogue розповіли про новий тренд детальніше.
Яка нова модель взуття набирає популярності
У Японії такі шкарпетки традиційно носять із в'єтнамками на платформі, а в Європі Tabi завоювали серця модників, перетворившись на культовий аксесуар. Але тренд не стоїть на місці: сьогодні на хвилі популярності чоботи, схожі на Tabi, але без розділу між пальцями. Вони стали новим об’єктом бажання.
Мода на альтернативні Tabi почалася ще кілька років тому, коли Balenciaga представили сучасну інтерпретацію ботильйонів-панчох, надихнувшись моделями 1950-х. У 2025 році такі чоботи стали справжнім хітом.
Від традиційних Tabi вони відрізняються більш м’якими лініями, а головна особливість — суцільний носок. Дизайнери зробили ставку на комфорт та елегантність.
Цього сезону головним трендом стали моделі з надм’якої шкіри. Вони щільно облягають ногу, створюючи витончений силует, але залишаються практичними. Якщо раніше такі чоботи часто шили з трикотажу чи атласу, то зараз вибір на користь шкіряних матеріалів дозволяє зробити їх універсальними для різних погодних умов.
Бренди мас-маркету, такі як Zara Home, Mango і Soeur, активно підхопили цей тренд. Для поціновувачів зручності є варіанти на товстішій підошві від Camper та Massimo Dutti, а Toteme пропонують моделі з подовженим носком для більш драматичного вигляду.
Новий варіант Tabi не лише комфортний, але й стильний, додаючи акцент навіть у найпростіший образ. Ці чоботи доводять, що елегантність і практичність можуть йти пліч-о-пліч, перетворюючи модний тренд на must-have у кожному гардеробі.
Раніше ми писали про те, які стильні та зручні wide fit чоботи варто носити у 2025.
Також ми повідомляли, яке взуття не підходить для зими в місті.
Читайте Новини.LIVE!