Взуття, яке підкорило Європу у 2025 — стильна альтернатива Tabi

Стильне взуття. Фото: Freepik

Tabi — це взуття, яке миттєво привертає увагу завдяки розділеним пальцям. Його стильна форма давно стала символом Дому Margiela, а натхненням для створення цих черевиків стали японські шкарпетки з аналогічною конструкцією.

У Vogue розповіли про новий тренд детальніше.

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У Японії такі шкарпетки традиційно носять із в'єтнамками на платформі, а в Європі Tabi завоювали серця модників, перетворившись на культовий аксесуар. Але тренд не стоїть на місці: сьогодні на хвилі популярності чоботи, схожі на Tabi, але без розділу між пальцями. Вони стали новим об’єктом бажання.

Zara Home. Фото: Vogue

Мода на альтернативні Tabi почалася ще кілька років тому, коли Balenciaga представили сучасну інтерпретацію ботильйонів-панчох, надихнувшись моделями 1950-х. У 2025 році такі чоботи стали справжнім хітом.

Від традиційних Tabi вони відрізняються більш м’якими лініями, а головна особливість — суцільний носок. Дизайнери зробили ставку на комфорт та елегантність.

Чоботи Mango. Фото: Vogue

Цього сезону головним трендом стали моделі з надм’якої шкіри. Вони щільно облягають ногу, створюючи витончений силует, але залишаються практичними. Якщо раніше такі чоботи часто шили з трикотажу чи атласу, то зараз вибір на користь шкіряних матеріалів дозволяє зробити їх універсальними для різних погодних умов.

Бренди мас-маркету, такі як Zara Home, Mango і Soeur, активно підхопили цей тренд. Для поціновувачів зручності є варіанти на товстішій підошві від Camper та Massimo Dutti, а Toteme пропонують моделі з подовженим носком для більш драматичного вигляду.

Toteme. Фото: Vogue

Новий варіант Tabi не лише комфортний, але й стильний, додаючи акцент навіть у найпростіший образ. Ці чоботи доводять, що елегантність і практичність можуть йти пліч-о-пліч, перетворюючи модний тренд на must-have у кожному гардеробі.

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