Эти прически прибавляют возрасту – лучше измените стиль, если вам за 40

Стильная женщина после 40 лет. Фото: Freepik

Иногда выбор прически может стать подлинным испытанием. То, что когда-то было модным и стильным, сегодня может выглядеть старомодно и даже подчеркивать возрастные изменения. Но не торопитесь огорчаться! Всегда можно выбрать современный вариант, который освежит ваш образ и сделает вас помоложе.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Лишний объем у корней

Помните те времена, когда "начес" считался признаком элегантности? Теперь все изменилось. Чрезмерный прикорневой объем имеет неуместный вид и может даже подчеркнуть морщины или другие возрастные особенности.

Что делать? Вместо объемных причесок следует обратить внимание на стрижку боб на "ножке". Она придает нужный объем, но без лишних преувеличений. Такой вариант выглядит стильно, современно и не акцентирует внимание на возрасте.

Стрижка боб. Фото с Instagram

Туго собранные волосы

Гладкий и тугой пучок часто кажется удобным решением, но у него один минус — прибавляет возраст. Такая укладка скрывает естественную текстуру волос и создает чувство строгости, которое делает образ менее живым.

Тугой пучок. Фото с Instagram

Попробуйте легкий, слегка небрежный пучок с мягкими волнами. Он выглядит непринужденно и придает образу романтичности. Стилисты советуют оставлять несколько прядей, мягко обрамляющих лицо, — это освежит внешний вид и придаст женственности.

Неправильный цвет волос

Необычные оттенки, например ярко-розовый или синий, могут привлекать внимание, но иногда это играет не на пользу. Такие цвета акцентируют на возрастных изменениях и не всегда гармонируют с сединой.

Неудачный цвет волос. Фото с Instagram

Лучше обратить внимание на естественные оттенки или техники окрашивания, которые создают мягкие переходы, например балаяж или омбре. Они придают волосам объем и текстуру, а вашему образу — свежести.

Старомодные кудри

Помните мелкие, тугие кудри, которые обычно заливали лаком на праздники? Этот тренд остался в прошлом. Такие прически придают лишние годы и выглядят слишком тяжело.

Кудри. Фото с Instagram

Легкие, естественные волны — вот что сейчас в моде. Они подходят для любого случая, смотрятся молодежно и создаются всего за несколько минут.

Не бойтесь меняться и пробовать что-нибудь новое. Прическа — это не просто волосы, это способ подчеркнуть вашу индивидуальность. Правильно подобранная стрижка или цвет могут не только освежить внешность, но и придать уверенность в себе. Экспериментируйте и вы обязательно найдете свой идеальный образ.

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