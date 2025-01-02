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Зачіски, що додають віку — не робіть їх після 40

2 січня 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Ці зачіски додають віку — краще змініть стиль, якщо вам за 40
Стильна жінка після 40 років. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Часом вибір зачіски може стати справжнім випробуванням. Те, що колись було модним і стильним, сьогодні може мати старомодний вигляд і навіть підкреслювати вікові зміни. Але не поспішайте засмучуватися! Завжди можна обрати сучасний варіант, який освіжить ваш образ і зробить вас молодшими.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Зайвий об’єм біля коренів

Пам’ятаєте ті часи, коли "начіс" вважався ознакою елегантності? Тепер усе змінилося. Надмірний прикореневий об’єм має недоречний вигляд і може навіть підкреслити зморшки чи інші вікові особливості.

Що робити? Замість об’ємних зачісок варто звернути увагу на стрижку боб на "ніжці". Вона додає потрібний об’єм, але без зайвих перебільшень. Такий варіант має стильний, сучасний вигляд і не акцентує увагу на віці.

Боб завжди має стильний вигляд
Стрижка боб. Фото з Instagram

Туго зібране волосся

Гладкий і тугий пучок часто здається зручним рішенням, але він має один мінус — додає віку. Таке укладання приховує природну текстуру волосся і створює відчуття строгості, яке робить образ менш живим.

Є зачіски, які тільки додають віку
Тугий пучок. Фото з Instagram

Спробуйте легкий, трохи недбалий пучок із м’якими хвилями. Він має невимушений вигляд і додає образу романтичності. Стилісти радять залишати кілька пасм, які м’яко обрамляють обличчя, — це освіжить зовнішній вигляд і додасть жіночності.

Неправильний колір волосся

Незвичні відтінки, як-от яскраво-рожевий чи синій, можуть привертати увагу, але іноді це грає не на користь. Такі кольори акцентують на вікових змінах і не завжди гармонують із сивиною.

Невдалий колір волосся має велике значення
Невдалий колір волосся. Фото з Instagram

Краще звернути увагу на природні відтінки або техніки фарбування, які створюють м’які переходи, наприклад, балаяж чи омбре. Вони додають волоссю об’єм і текстуру, а вашому образу — свіжості.

Старомодні кучері

Пам’ятаєте дрібні, тугі кучері, які зазвичай заливали лаком на свята? Цей тренд залишився у минулому. Такі зачіски додають зайвих років і мають надто важкий вигляд.

В моді завжди буде хвилясте волосся
Кучері. Фото з Instagram

Легкі, природні хвилі — ось що зараз у моді. Вони підходять для будь-якого випадку, мають молодіжний вигляд і створюються всього за кілька хвилин.

Не бійтеся змінюватися і пробувати щось нове. Зачіска — це не просто волосся, це спосіб підкреслити вашу індивідуальність. Правильно підібрана стрижка чи колір можуть не лише освіжити зовнішність, але й додати впевненості в собі. Експериментуйте, і ви обов’язково знайдете свій ідеальний образ.

Раніше ми писали про те, яка ідеальна стрижка пасує усім і надає омолоджувальний ефект.

Також ми повідомляли, на які стрижки після 50 років варто звернути увагу.

мода жінки зачіски краса стиль

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