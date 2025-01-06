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Забытые сокровища — какие имена были популярны 100 лет назад

6 января 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Необычные детские имена, которые были модными 100 лет назад
Счастливые дети. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Сто лет назад родители выбирали имена для своих детей с вдохновением и фантазией, хотя сейчас они кажутся странными или даже экзотическими. Однако в те времена имена имели своеобразный шарм и необычность, что делает их такими интересными сегодня.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Американская администрация социального обеспечения хранит данные об именах детей с 1880 года, что позволяет нам заглянуть в прошлое и узнать, какие имена были популярными, к примеру, в 1923 году.

Подборка из 25 имен, которые раньше давали девочкам и мальчикам

Имена для девочек, которые звучали очень оригинально:

  • Клема;
  • Пичес;
  • Эвергрин;
  • Сплендора;
  • Овал;
  • Керли;
  • Гарольдина;
  • Канари;
  • Вальжен;
  • Долл;
  • Хикси;
  • Гленола;
  • Пеббл;
  • Вирджин;
  • Лифи;
  • Макловия;
  • Корона;
  • Новис;
  • Брюнет;
  • Аргентина;
  • Кома;
  • Бердеан;
  • Анис;
  • Ненни.
Много лет назад детям давали очень оригинальные имена
Ребенок играет музыкальными инструментами. Фото: Pixabay

Имена для мальчиков, которые удивляли своей уникальностью:

  • Лейтенант;
  • Эверест;
  • Чойси;
  • Брут;
  • Крейвен;
  • Бильбо;
  • Гров;
  • Лазар;
  • Роме;
  • Гарден;
  • Мейвуд;
  • Йорк;
  • Джок;
  • Стиллман;
  • Омега;
  • Бенфорд;
  • Лензи;
  • Ноултон;
  • Честерфилд;
  • Вайз;
  • Пресс;
  • Смайли;
  • Поло;
  • Клевер.

Все эти имена открывают окно в атмосферу прошлого века. Их уникальность и очарование напоминают, как время меняет моду, но желание родителей дать своему ребенку что-то особенное остается неизменным.

Ранее мы писали о том, какие имена под строгим запретом в некоторых странах.

Также мы сообщали, какие старинные украинские имена снова в моде.

дети мода имена интересные факты 2025 год

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08:07 В РФ обеспокоены из-за украинской РЭБ в Курской области, — ІЅԜ

08:02 В Луцке мужчина обругал работников ТЦК и СП — его судили

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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