Необычные детские имена, которые были модными 100 лет назад

Счастливые дети. Фото: Pixabay

Сто лет назад родители выбирали имена для своих детей с вдохновением и фантазией, хотя сейчас они кажутся странными или даже экзотическими. Однако в те времена имена имели своеобразный шарм и необычность, что делает их такими интересными сегодня.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Подборка из 25 имен, которые раньше давали девочкам и мальчикам

Имена для девочек, которые звучали очень оригинально:

Клема;

Пичес;

Эвергрин;

Сплендора;

Овал;

Керли;

Гарольдина;

Канари;

Вальжен;

Долл;

Хикси;

Гленола;

Пеббл;

Вирджин;

Лифи;

Макловия;

Корона;

Новис;

Брюнет;

Аргентина;

Кома;

Бердеан;

Анис;

Ненни.

Ребенок играет музыкальными инструментами. Фото: Pixabay

Имена для мальчиков, которые удивляли своей уникальностью:

Лейтенант;

Эверест;

Чойси;

Брут;

Крейвен;

Бильбо;

Гров;

Лазар;

Роме;

Гарден;

Мейвуд;

Йорк;

Джок;

Стиллман;

Омега;

Бенфорд;

Лензи;

Ноултон;

Честерфилд;

Вайз;

Пресс;

Смайли;

Поло;

Клевер.

Все эти имена открывают окно в атмосферу прошлого века. Их уникальность и очарование напоминают, как время меняет моду, но желание родителей дать своему ребенку что-то особенное остается неизменным.

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