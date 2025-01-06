Необычные детские имена, которые были модными 100 лет назад

Забытые сокровища — какие имена были популярны 100 лет назад
Сто лет назад родители выбирали имена для своих детей с вдохновением и фантазией, хотя сейчас они кажутся странными или даже экзотическими. Однако в те времена имена имели своеобразный шарм и необычность, что делает их такими интересными сегодня.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Американская администрация социального обеспечения хранит данные об именах детей с 1880 года, что позволяет нам заглянуть в прошлое и узнать, какие имена были популярными, к примеру, в 1923 году.
Подборка из 25 имен, которые раньше давали девочкам и мальчикам
Имена для девочек, которые звучали очень оригинально:
- Клема;
- Пичес;
- Эвергрин;
- Сплендора;
- Овал;
- Керли;
- Гарольдина;
- Канари;
- Вальжен;
- Долл;
- Хикси;
- Гленола;
- Пеббл;
- Вирджин;
- Лифи;
- Макловия;
- Корона;
- Новис;
- Брюнет;
- Аргентина;
- Кома;
- Бердеан;
- Анис;
- Ненни.
Имена для мальчиков, которые удивляли своей уникальностью:
- Лейтенант;
- Эверест;
- Чойси;
- Брут;
- Крейвен;
- Бильбо;
- Гров;
- Лазар;
- Роме;
- Гарден;
- Мейвуд;
- Йорк;
- Джок;
- Стиллман;
- Омега;
- Бенфорд;
- Лензи;
- Ноултон;
- Честерфилд;
- Вайз;
- Пресс;
- Смайли;
- Поло;
- Клевер.
Все эти имена открывают окно в атмосферу прошлого века. Их уникальность и очарование напоминают, как время меняет моду, но желание родителей дать своему ребенку что-то особенное остается неизменным.
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