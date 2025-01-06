Незвичні дитячі імена, що були модними 100 років тому

Щасливі діти. Фото: Pixabay

Сто років тому батьки обирали імена для своїх дітей з натхненням і фантазією, але зараз вони здаються дивними або навіть екзотичними. Однак в ті часи імена мали своєрідний шарм і незвичність, що робить їх такими цікавими сьогодні.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Американська адміністрація соціального забезпечення зберігає дані про імена дітей із 1880 року, що дозволяє нам зазирнути в минуле та дізнатися, які імена були популярними, наприклад, у 1923 році.

Добірка з 25 імен, які раніше давали дівчаткам і хлопчикам

Імена для дівчаток, які звучали дуже оригінально:

Клема;

Пічес;

Евергрін;

Сплендора;

Овал;

Кьорлі;

Гарольдіна;

Канарі;

Вальжен;

Долл;

Хіксі;

Гленола;

Пеббл;

Вірджин;

Ліфі;

Макловія;

Корона;

Новіс;

Брюнет;

Аргентина;

Кома;

Бердеан;

Аніс;

Ненні.

Дитина грається музичними інструментами. Фото: Pixabay

Імена для хлопчиків, які дивували своєю унікальністю:

Лейтенант;

Еверест;

Чойсі;

Брут;

Крейвен;

Більбо;

Гров;

Лазар;

Роме;

Гарден;

Мейвуд;

Йорк;

Джок;

Стіллман;

Омега;

Бенфорд;

Лензі;

Ноултон;

Честерфілд;

Вайз;

Пресс;

Смайлі;

Поло;

Клевер.

Усі ці імена відкривають вікно в атмосферу минулого століття. Їхня унікальність і чарівність нагадують, як час змінює моду, але бажання батьків дати своїй дитині щось особливе залишається незмінним.

Раніше ми писали про те, які імена під суворою забороною в деяких країнах.

Також ми повідомляли, які старовинні українські імена знову в моді.