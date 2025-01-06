Незвичні дитячі імена, що були модними 100 років тому

Забуті скарби — які імена були популярні 100 років тому
Сто років тому батьки обирали імена для своїх дітей з натхненням і фантазією, але зараз вони здаються дивними або навіть екзотичними. Однак в ті часи імена мали своєрідний шарм і незвичність, що робить їх такими цікавими сьогодні.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Американська адміністрація соціального забезпечення зберігає дані про імена дітей із 1880 року, що дозволяє нам зазирнути в минуле та дізнатися, які імена були популярними, наприклад, у 1923 році.
Добірка з 25 імен, які раніше давали дівчаткам і хлопчикам
Імена для дівчаток, які звучали дуже оригінально:
- Клема;
- Пічес;
- Евергрін;
- Сплендора;
- Овал;
- Кьорлі;
- Гарольдіна;
- Канарі;
- Вальжен;
- Долл;
- Хіксі;
- Гленола;
- Пеббл;
- Вірджин;
- Ліфі;
- Макловія;
- Корона;
- Новіс;
- Брюнет;
- Аргентина;
- Кома;
- Бердеан;
- Аніс;
- Ненні.
Імена для хлопчиків, які дивували своєю унікальністю:
- Лейтенант;
- Еверест;
- Чойсі;
- Брут;
- Крейвен;
- Більбо;
- Гров;
- Лазар;
- Роме;
- Гарден;
- Мейвуд;
- Йорк;
- Джок;
- Стіллман;
- Омега;
- Бенфорд;
- Лензі;
- Ноултон;
- Честерфілд;
- Вайз;
- Пресс;
- Смайлі;
- Поло;
- Клевер.
Усі ці імена відкривають вікно в атмосферу минулого століття. Їхня унікальність і чарівність нагадують, як час змінює моду, але бажання батьків дати своїй дитині щось особливе залишається незмінним.
Раніше ми писали про те, які імена під суворою забороною в деяких країнах.
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