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Забуті скарби — які імена були популярні 100 років тому

6 січня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Незвичні дитячі імена, що були модними 100 років тому
Щасливі діти. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Сто років тому батьки обирали імена для своїх дітей з натхненням і фантазією, але зараз вони здаються дивними або навіть екзотичними. Однак в ті часи імена мали своєрідний шарм і незвичність, що робить їх такими цікавими сьогодні.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Американська адміністрація соціального забезпечення зберігає дані про імена дітей із 1880 року, що дозволяє нам зазирнути в минуле та дізнатися, які імена були популярними, наприклад, у 1923 році.

Добірка з 25 імен, які раніше давали дівчаткам і хлопчикам 

Імена для дівчаток, які звучали дуже оригінально:

  • Клема;
  • Пічес;
  • Евергрін;
  • Сплендора;
  • Овал;
  • Кьорлі;
  • Гарольдіна;
  • Канарі;
  • Вальжен;
  • Долл;
  • Хіксі;
  • Гленола;
  • Пеббл;
  • Вірджин;
  • Ліфі;
  • Макловія;
  • Корона;
  • Новіс;
  • Брюнет;
  • Аргентина;
  • Кома;
  • Бердеан;
  • Аніс;
  • Ненні.
Багато років тому дітям давали дуже оригінальні імена
Дитина грається музичними інструментами. Фото: Pixabay

Імена для хлопчиків, які дивували своєю унікальністю:

  • Лейтенант;
  • Еверест;
  • Чойсі;
  • Брут;
  • Крейвен;
  • Більбо;
  • Гров;
  • Лазар;
  • Роме;
  • Гарден;
  • Мейвуд;
  • Йорк;
  • Джок;
  • Стіллман;
  • Омега;
  • Бенфорд;
  • Лензі;
  • Ноултон;
  • Честерфілд;
  • Вайз;
  • Пресс;
  • Смайлі;
  • Поло;
  • Клевер.

Усі ці імена відкривають вікно в атмосферу минулого століття. Їхня унікальність і чарівність нагадують, як час змінює моду, але бажання батьків дати своїй дитині щось особливе залишається незмінним.

Раніше ми писали про те, які імена під суворою забороною в деяких країнах.

Також ми повідомляли, які старовинні українські імена знову в моді.

діти мода імена цікаві факти 2025 рік

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