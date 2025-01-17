Новый уход за кожей — три модные альтернативы уколам красоты

Девушка делает массаж лица. Фото: Freepik

Уход за кожей больше не просто рутина, а настоящий ритуал заботы о себе. В 2025 году нас ждут инновации, которые способны сделать этот процесс не только полезным, но и приятным. От умных устройств до обычных пластырей — выбор для красоты становится еще шире и интереснее.

О них подробнее рассказало издание INJOURNAL.RS.

Читайте также:

Как ухаживать за кожей по-новому

Персонализированный подход благодаря искусственному интеллекту

Искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, и теперь он шагает в мир ухода за кожей. Новые гаджеты способны точно определять, в чем именно нуждается ваша кожа. Влажность, уровень коллагена или эластина — все это можно узнать благодаря современной диагностике. А самое главное — на основе этих данных создаются индивидуальные средства: сыворотки, кремы, маски.

Представьте себе косметику, которая полностью учитывает именно ваши потребности. Это звучит как магия, но это реальность, которая станет доступной уже совсем скоро.

Чистая кожа у девушки. Фото: Freepik

Светодиодные маски

Светодиодные маски становятся все популярнее и популярнее. Красный свет, синий или даже инфракрасный — каждый тип волны имеет свои преимущества. Например, красный стимулирует выработку коллагена, синий борется с воспалениями, а инфракрасный помогает улучшить кровообращение. И все это дома, без походов в салон. Маска работает как личный косметолог, обеспечивая уход профессионального уровня, пока вы смотрите любимый сериал.

Маска для лица. Фото: Freepik

Тейпы для лица

Если хочется, чтобы кожа с утра выглядела более свежей и подтянутой, попробуйте тейпы для лица. Это небольшие силиконовые пластыри, которые накладываются на ночь. Они создают защитный барьер, удерживающий влагу, и помогают коже оставаться увлажненной.

Результат? Гладкое, подтянутое лицо без лишних усилий. Тейпы уже сейчас можно найти во многих аптеках, и они становятся настоящим хитом среди тех, кто стремится к быстрому и эффективному результату.

Ранее мы писали о том, как сделать эффективное средство от целлюлита дома.

Также мы сообщали рецепт медового скраба, который очень полезен для кожи.