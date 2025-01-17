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Забудьте про уколи краси — три нові тренди в догляді за шкірою

17 січня 2025 10:10
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Новий догляд за шкірою — три модні альтернативи уколам краси
Дівчина робить масаж обличчя. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Догляд за шкірою більше не просто рутина, а справжній ритуал турботи про себе. У 2025 році на нас чекають інновації, які здатні зробити цей процес не лише корисним, а й приємним. Від розумних пристроїв до звичайних пластирів — вибір для краси стає ще ширшим і цікавішим.

Про них детальніше розповіло видання INJOURNAL.RS.

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Персоналізований підхід завдяки штучному інтелекту

Штучний інтелект уже став частиною нашого повсякденного життя, і тепер він крокує у світ догляду за шкірою. Нові гаджети здатні точно визначати, чого саме потребує ваша шкіра. Вологість, рівень колагену чи еластину — усе це можна дізнатися завдяки сучасній діагностиці. А найголовніше — на основі цих даних створюються індивідуальні засоби: сироватки, креми, маски.

Уявіть собі косметику, яка повністю враховує саме ваші потреби. Це звучить як магія, але це реальність, яка стане доступною вже зовсім скоро.

В догляді за шкірою будуть використовувати нові гаджети
Чиста шкіра у дівчини. Фото: Freepik

Світлодіодні маски

Світлодіодні маски стають дедалі популярнішими. Червоне світло, синє або навіть інфрачервоне — кожен тип хвилі має свої переваги. Наприклад, червоне стимулює вироблення колагену, синє бореться із запаленнями, а інфрачервоне допомагає покращити кровообіг. І все це вдома, без походів у салон. Маска працює як особистий косметолог, забезпечуючи догляд професійного рівня, поки ви дивитеся улюблений серіал.

Маски для обличчя дуже корисні
Маска для обличчя. Фото: Freepik

Тейпи для обличчя

Якщо хочеться, щоб шкіра зранку мала більш свіжий та підтягнутий вигляд, спробуйте тейпи для обличчя. Це невеликі силіконові пластирі, які накладаються на ніч. Вони створюють захисний бар’єр, що утримує вологу, і допомагають шкірі залишатися зволоженою.

Результат? Гладеньке, підтягнуте обличчя без зайвих зусиль. Тейпи вже зараз можна знайти у багатьох аптеках, і вони стають справжнім хітом серед тих, хто прагне швидкого й ефективного результату.

Раніше ми писали про те, як зробити ефективний засіб від целюліту вдома. 

Також ми повідомляли рецепт медового скрабу, що дуже корисний для шкіри. 

мода краса обличчя догляд стиль

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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