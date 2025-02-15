Трендовые сочетания с джинсами 2025 — 5 идей для стильного образа

Образ с джинсами. Фото: Freepik

Джинсы — это та вещь, которая остается в моде всегда. Но вот как сделать так, чтобы в 2025 году образы выглядели свежо, современно и не вызывали ощущение "ну это же из прошлого сезона"? Главный секрет — правильное сочетание с другими вещами.

В "РБК-Украина" поделились несколькими беспроигрышными вариантами.

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Джинсы + замша — идеальная пара

Обувь и сумки из замши прекрасно сочетаются с джинсами, создавая элегантный, но в то же время непринужденный образ. Например, если добавить к классическим прямым или расклешенным джинсам замшевые лоферы и сумку геометрической формы — получится стильный вариант на каждый день. Главное правило — натуральные оттенки: шоколадный, песочный, бежевый.

Джинсы под светлые каблуки. Фото из Instagram

Минимализм в духе 90-х

Если хочется выглядеть актуально, стоит обратить внимание на минимализм. Джинсы с прямым или немного расклешенным кроем хорошо сочетаются с лаконичными топами или майками на широких бретельках. Добавить яркую сумку — и готово, вы в тренде.

Джинсы-клеш с топом. Фото из Instagram

Джинсы + принты

Если хочется сделать образ интереснее, смело добавляйте принты! В 2025 году в моде животные узоры, абстракция и графические рисунки. Это может быть рубашка, топ или даже обувь с леопардовым или зебровым принтом. Главное — не переборщить, чтобы образ оставался гармоничным.

Джинсы в сочетании с принтом. Фото из Instagram

Total denim — универсальная классика

Джинсы и джинсовый верх — это не просто модно, а еще и очень удобно. В тренде сочетание джинсовых курток, рубашек и брюк в одном оттенке. Самые популярные цвета: светло-голубой, темно-синий и классический черный. Главное — избегать лишних деталей, чтобы выглядеть современно.

Total denim. Фото из Instagram

Куртка из искусственно состаренной кожи + джинсы

Такие куртки — настоящая находка для тех, кто хочет добавить изюминку в свой образ. Они прекрасно сочетаются как со светлыми, так и с черными джинсами. А еще — добавляют стильного винтажного эффекта, который в 2025 году становится еще популярнее.

Стильный образ. Фото из Instagram

Итак, главное правило — не бояться экспериментов и сочетать джинсы с актуальными вещами. Тогда ваш образ всегда будет выглядеть свежим и современным.

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