Трендові поєднання з джинсами 2025 — 5 ідей для стильного образу

Образ з джинсами. Фото: Freepik

Джинси — це та річ, яка залишається в моді завжди. Але ось як зробити так, щоб у 2025 році образи мали свіжий, сучасний вигляд й не викликали відчуття "ну це ж з минулого сезону"? Головний секрет — правильне поєднання з іншими речами.

У "РБК-Україна" поділились кількома безпрограшними варіантами.

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Джинси + замша — ідеальна пара

Взуття та сумки із замші чудово поєднуються з джинсами, створюючи елегантний, але водночас невимушений образ. Наприклад, якщо додати до класичних прямих або розкльошених джинсів замшеві лофери та сумку геометричної форми — вийде стильний варіант на кожен день. Головне правило — натуральні відтінки: беж, шоколадний, пісочний.

Джинси під світлі каблуки. Фото з Instagram

Мінімалізм у дусі 90-х

Якщо хочеться мати актуальний вигляд, варто звернути увагу на мінімалізм. Джинси з прямим або трохи розкльошеним кроєм добре поєднуються з лаконічними топами або майками на широких бретельках. Додати яскраву сумку — і готово, ви в тренді.

Джинси-кльош з топом. Фото з Instagram

Джинси + принти

Якщо хочеться зробити образ цікавішим, сміливо додавайте принти! У 2025 році в моді тваринні візерунки, абстракція та графічні малюнки. Це може бути сорочка, топ або навіть взуття з леопардовим чи зебровим принтом. Головне — не переборщити, щоб образ залишався гармонійним.

Джинси у поєднанні з принтом. Фото з Instagram

Total denim — універсальна класика

Джинси та джинсовий верх — це не просто модно, а ще й дуже зручно. У тренді поєднання джинсових курток, сорочок і штанів в одному відтінку. Найпопулярніші кольори: світло-блакитний, темно-синій та класичний чорний. Головне — уникати зайвих деталей, щоб мати сучасний вигляд.

Total denim. Фото з Instagram

Куртка зі штучно зістареної шкіри + джинси

Такі куртки — справжня знахідка для тих, хто хоче додати родзинки у свій образ. Вони чудово поєднуються як із світлими, так і з чорними джинсами. А ще — додають стильного вінтажного ефекту, який у 2025 році стає ще популярнішим.

Стильний образ. Фото з Instagram

Отже, головне правило — не боятися експериментів і поєднувати джинси з актуальними речами. Тоді ваш образ завжди буде мати свіжий та сучасний вигляд.

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