Лучшая альтернатива кедам — какую обувь будут носить в 2025 году

Кеды. Фото: Freepik

Еще вчера все носили кроссовки, а сегодня мода делает ставку на белые лоферы. Дизайнеры решили, что этот классический вариант обуви заслуживает второго дыхания. Белые лоферы не просто выглядят дорого и стильно, но и идеально вписываются в любой гардероб.

Об этом пишет Vogue.

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Они универсальны. Подходят под джинсы, классические брюки, шорты, даже платье.

В них комфортно. Так же удобно, как в кроссовках, но выглядит более элегантно.

Они в тренде. Prada, Miu Miu, Loewe и Ami уже представили свои вариации на подиумах, а это значит, что вскоре они будут повсюду.

Это новый уровень стиля. Если хочется выглядеть современно и собранно, безупречная пара белых лоферов сделает все за вас.

Лучшие модели для вашего гардероба

Если хочется добавить в коллекцию идеальную пару, обрати внимание на вот эти варианты.

Miu Miu — минималистичные, изящные, без лишних деталей. Для тех, кто ценит стиль без перегибов.

Miu Miu. Фото: Vogue

Loewe — с тонкой подошвой и акцентной пряжкой, выглядят смело, но сдержанно.

Loewe. Фото: Vogue

Ami — классика в лучшем виде, сделаны из мягкой кожи, чтобы носить каждый день.

Ami. Фото: Vogue

Prada — настоящий must-have, который легко сочетается с любым образом.

Prada. Фото: Vogue

Как носить белые лоферы в 2025 году

Их можно носить не только с костюмами, но и с:

джинсами + блейзером — классика, которая всегда выглядит уместно;

шортами + светлым свитером — легкий и непринужденный образ;

юбкой + носками — тренд для самых смелых.

Как мы видим, тренд на белые лоферы набирает обороты. Поэтому если хочется выглядеть стильно и быть на волне моды, пора добавить их в свой гардероб.

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