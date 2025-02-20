Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Забудьте о кедах — трендовая обувь на 2025 год arrow

Забудьте о кедах — трендовая обувь на 2025 год

20 февраля 2025 18:16
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Лучшая альтернатива кедам — какую обувь будут носить в 2025 году
Кеды. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Еще вчера все носили кроссовки, а сегодня мода делает ставку на белые лоферы. Дизайнеры решили, что этот классический вариант обуви заслуживает второго дыхания. Белые лоферы не просто выглядят дорого и стильно, но и идеально вписываются в любой гардероб.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Почему все говорят о белых лоферах

  • Они универсальны. Подходят под джинсы, классические брюки, шорты, даже платье.
  • В них комфортно. Так же удобно, как в кроссовках, но выглядит более элегантно.
  • Они в тренде. Prada, Miu Miu, Loewe и Ami уже представили свои вариации на подиумах, а это значит, что вскоре они будут повсюду.
  • Это новый уровень стиля. Если хочется выглядеть современно и собранно, безупречная пара белых лоферов сделает все за вас.

Лучшие модели для вашего гардероба

Если хочется добавить в коллекцию идеальную пару, обрати внимание на вот эти варианты.

Miu Miu — минималистичные, изящные, без лишних деталей. Для тех, кто ценит стиль без перегибов.

Лофери мають стильний вигляд
Miu Miu. Фото: Vogue

Loewe — с тонкой подошвой и акцентной пряжкой, выглядят смело, но сдержанно.

Лофери - ідеальний вибір на теплу погоду
Loewe. Фото: Vogue

Ami — классика в лучшем виде, сделаны из мягкой кожи, чтобы носить каждый день.

Лофери можуть носити і чоловіки
Ami. Фото: Vogue

Prada — настоящий must-have, который легко сочетается с любым образом.

Багато брендів пропонують свої варіанти модних лоферів
Prada. Фото: Vogue

Как носить белые лоферы в 2025 году

Их можно носить не только с костюмами, но и с:

  • джинсами + блейзером — классика, которая всегда выглядит уместно;
  • шортами + светлым свитером — легкий и непринужденный образ;
  • юбкой + носками — тренд для самых смелых.

Как мы видим, тренд на белые лоферы набирает обороты. Поэтому если хочется выглядеть стильно и быть на волне моды, пора добавить их в свой гардероб.

Ранее мы писали о том, какие модели обуви стали антитредом 2025 года.

Также мы сообщали, какая обувь из 2000-х покоряет тренды 2025 года.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Реклама
Реклама
Реклама