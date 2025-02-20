Лучшая альтернатива кедам — какую обувь будут носить в 2025 году

Забудьте о кедах — трендовая обувь на 2025 год
Еще вчера все носили кроссовки, а сегодня мода делает ставку на белые лоферы. Дизайнеры решили, что этот классический вариант обуви заслуживает второго дыхания. Белые лоферы не просто выглядят дорого и стильно, но и идеально вписываются в любой гардероб.
Об этом пишет Vogue.
Почему все говорят о белых лоферах
- Они универсальны. Подходят под джинсы, классические брюки, шорты, даже платье.
- В них комфортно. Так же удобно, как в кроссовках, но выглядит более элегантно.
- Они в тренде. Prada, Miu Miu, Loewe и Ami уже представили свои вариации на подиумах, а это значит, что вскоре они будут повсюду.
- Это новый уровень стиля. Если хочется выглядеть современно и собранно, безупречная пара белых лоферов сделает все за вас.
Лучшие модели для вашего гардероба
Если хочется добавить в коллекцию идеальную пару, обрати внимание на вот эти варианты.
Miu Miu — минималистичные, изящные, без лишних деталей. Для тех, кто ценит стиль без перегибов.
Loewe — с тонкой подошвой и акцентной пряжкой, выглядят смело, но сдержанно.
Ami — классика в лучшем виде, сделаны из мягкой кожи, чтобы носить каждый день.
Prada — настоящий must-have, который легко сочетается с любым образом.
Как носить белые лоферы в 2025 году
Их можно носить не только с костюмами, но и с:
- джинсами + блейзером — классика, которая всегда выглядит уместно;
- шортами + светлым свитером — легкий и непринужденный образ;
- юбкой + носками — тренд для самых смелых.
Как мы видим, тренд на белые лоферы набирает обороты. Поэтому если хочется выглядеть стильно и быть на волне моды, пора добавить их в свой гардероб.
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