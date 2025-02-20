Найкраща альтернатива кедам — яке взуття носитимуть у 2025

Кеди. Фото: Freepik

Ще вчора всі носили кросівки, а сьогодні мода робить ставку на білі лофери. Дизайнери вирішили, що цей класичний варіант взуття заслуговує другого дихання. Білі лофери не просто мають дорогий та стильний вигляд, а ще й ідеально вписуються у будь-який гардероб.

Про це пише Vogue.

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Вони універсальні. Підходять під джинси, класичні штани, шорти, навіть сукню.

У них комфортно. Так само зручно, як у кросівках, але виглядає більш елегантно.

Вони у тренді. Prada, Miu Miu, Loewe та Ami вже представили свої варіації на подіумах, а це означає, що незабаром вони будуть всюди.

Це новий рівень стилю. Якщо хочеться виглядати сучасно та зібрано, бездоганна пара білих лоферів зробить все за вас.

Найкращі моделі для вашого гардероба

Якщо хочеться додати до колекції ідеальну пару, зверни увагу на ось ці варіанти.

Miu Miu — мінімалістичні, витончені, без зайвих деталей. Для тих, хто цінує стиль без перегинів.

Miu Miu. Фото: Vogue

Loewe — з тонкою підошвою та акцентною пряжкою, мають сміливий, але стриманий вигляд.

Loewe. Фото: Vogue

Ami — класика у кращому вигляді, зроблені з м’якої шкіри, щоб носити кожного дня.

Ami. Фото: Vogue

Prada — справжній must-have, який легко поєднується з будь-яким образом.

Prada. Фото: Vogue

Як носити білі лофери у 2025 році

Їх можна носити не тільки з костюмами, а й з:

джинсами + блейзером — класика, яка завжди має доречний вигляд;

шортами + світлим светром — легкий та невимушений образ;

спідницею + шкарпетками — тренд для найсміливіших.

Як ми бачимо, тренд на білі лофери набирає обертів. Тож якщо хочеться мати стильний вигляд та бути на хвилі моди, настав час додати їх до свого гардероба.

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