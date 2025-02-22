Черная обувь уступает место — новый цвет в тренде

Забудьте о черном — этот цвет обуви станет новым хитом
Весна — это время обновления, и обувной гардероб не является исключением. Конечно, всем хочется следовать модным трендам, но иногда именно цвет играет ключевую роль в создании стильного образа.
Новини.LIVE расскажет, почему главным открытием сезона можно назвать серый цвет.
Почему стоит добавить в свой гардероб обувь серого цвета
Раньше он редко попадал в список базовых оттенков для обуви, уступая место черному и коричневому. Теперь же серая палитра обещает стать новой классикой. Этот цвет универсален, легко комбинируется с любым гардеробом и элегантно смотрится в любом стиле — от делового до повседневного. А в теплое время года он может стать отличной альтернативой белому, который требует большего ухода.
Серый цвет не так прост, как кажется. Он бывает разным — от легкого "лунного" до глубокого графитового, а также нейтральным серо-бежевым. Еще один плюс — материалы. Гладкая кожа придает образу строгости, замша добавляет мягкости, а текстиль делает обувь более легкой и комфортной.
Какую пару выбрать
- Для прохладных дней идеально подойдут ботинки на шнуровке, челси или ботильоны на устойчивом каблуке. Они прекрасно сочетаются с джинсами, широкими брюками и платьями миди.
- В теплую погоду лоферы и балетки станут незаменимыми для ежедневных образов. Они гармонично смотрятся с деловыми костюмами, платьями и даже со спортивным стилем.
- Если хочется чего-то более эффектного, стоит обратить внимание на туфли с открытым мысом. Они в тренде и хорошо смотрятся в лаковой коже.
Как носить серую обувь
Этот цвет идеально вписывается в монохромные аутфиты. Например, серые ботильоны в сочетании с пальто и брюками в той же гамме создадут стильный минималистичный лук. Если хочется добавить яркости, можно комбинировать их с насыщенными оттенками — зеленым, красным, пастельными тонами.
Такая обувь не привлекает все внимание на себя, а наоборот, помогает сбалансировать образ.
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