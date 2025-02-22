Черная обувь уступает место — новый цвет в тренде

Девушка примеряет обувь. Фото: Freepik

Весна — это время обновления, и обувной гардероб не является исключением. Конечно, всем хочется следовать модным трендам, но иногда именно цвет играет ключевую роль в создании стильного образа.

Новини.LIVE расскажет, почему главным открытием сезона можно назвать серый цвет.

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Почему стоит добавить в свой гардероб обувь серого цвета

Раньше он редко попадал в список базовых оттенков для обуви, уступая место черному и коричневому. Теперь же серая палитра обещает стать новой классикой. Этот цвет универсален, легко комбинируется с любым гардеробом и элегантно смотрится в любом стиле — от делового до повседневного. А в теплое время года он может стать отличной альтернативой белому, который требует большего ухода.

Серый цвет не так прост, как кажется. Он бывает разным — от легкого "лунного" до глубокого графитового, а также нейтральным серо-бежевым. Еще один плюс — материалы. Гладкая кожа придает образу строгости, замша добавляет мягкости, а текстиль делает обувь более легкой и комфортной.

Лоферы серого цвета. Фото из Instagram

Какую пару выбрать

Для прохладных дней идеально подойдут ботинки на шнуровке, челси или ботильоны на устойчивом каблуке. Они прекрасно сочетаются с джинсами, широкими брюками и платьями миди.

В теплую погоду лоферы и балетки станут незаменимыми для ежедневных образов. Они гармонично смотрятся с деловыми костюмами, платьями и даже со спортивным стилем.

Если хочется чего-то более эффектного, стоит обратить внимание на туфли с открытым мысом. Они в тренде и хорошо смотрятся в лаковой коже.

Серые туфли в сером цвете. Фото из Instagram

Как носить серую обувь

Этот цвет идеально вписывается в монохромные аутфиты. Например, серые ботильоны в сочетании с пальто и брюками в той же гамме создадут стильный минималистичный лук. Если хочется добавить яркости, можно комбинировать их с насыщенными оттенками — зеленым, красным, пастельными тонами.

Такая обувь не привлекает все внимание на себя, а наоборот, помогает сбалансировать образ.

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