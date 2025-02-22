Чорне взуття поступається місцем – новий колір у тренді

Дівчина приміряє взуття. Фото: Freepik

Весна — це час оновлення, і взуттєвий гардероб не є винятком. Звісно, всім хочеться слідувати модним трендам, але іноді саме колір відіграє ключову роль у створенні стильного образу.

Новини.LIVE розповість, чому головним відкриттям сезону можна назвати сірий колір.

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Раніше він рідко потрапляв у список базових відтінків для взуття, поступаючись місцем чорному та коричневому. Тепер же сіра палітра обіцяє стати новою класикою. Цей колір універсальний, легко комбінується з будь-яким гардеробом і має елегантний вигляд у будь-якому стилі — від ділового до повсякденного. А в теплу пору року він може стати чудовою альтернативою білому, який потребує більшого догляду.

Сірий колір не такий простий, як здається. Він буває різним — від легкого "місячного" до глибокого графітового, а також нейтральним сіро-бежевим. Ще один плюс — матеріали. Гладка шкіра надає образу строгості, замша додає м’якості, а текстиль робить взуття більш легким і комфортним.

Сірі лофери. Фото з Instagram

Яку пару обрати

Для прохолодних днів ідеально підійдуть черевики на шнурівці, челсі або ботильйони на стійких підборах. Вони чудово поєднуються з джинсами, широкими штанами та сукнями міді.

У теплу погоду лофери та балетки стануть незамінними для щоденних образів. Вони мають гармонійний вигляд із діловими костюмами, сукнями і навіть зі спортивним стилем.

Якщо хочеться чогось більш ефектного, варто звернути увагу на туфлі з відкритим мисом. Вони в тренді й гарний мають вигляд у лаковій шкірі.

Сірі туфлі. Фото з Instagram

Як носити сіре взуття

Цей колір ідеально вписується в монохромні аутфіти. Наприклад, сірі ботильйони у поєднанні з пальтом і штанами у тій самій гамі створять стильний мінімалістичний лук. Якщо хочеться додати яскравості, можна комбінувати їх із насиченими відтінками — зеленим, червоним, пастельними тонами.

Таке взуття не привертає всю увагу на себе, а навпаки, допомагає збалансувати образ.

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