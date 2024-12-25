Идеальная обувь к джинсам – стилистка дала лучшие варианты

Стильные джинсы. Фото: Freepik

Джинсы — это настоящий мастхев гардероба, ведь они подходят практически ко всему. Но знали ли вы, что разные модели джинсов требуют своего подхода к выбору обуви?

Стилистка Елена Шевченко в своем Instagram раскрыла секреты, как не ошибиться и выглядеть стильно.

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Как правильно сочетать джинсы с обувью

Универсальность джинсов — это факт, но не все фасоны имеют гармоничный вид с любой обувью. Выбор зависит от длины, ширины и стиля модели.

Укороченные джинсы идеально смотрятся с обувью до косточки: ботинки, челси или даже ботильоны. Избегайте открытого промежутка между джинсами и обувью — это укорачивает ноги.

Обувь под укороченные джинсы. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Широкие джинсы лучше сочетать с низкими ботинками или кроссовками. Высокая обувь будет не только неудобной, но и не всегда уместной.

Варианты обуви для широких штанов. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Классические прямые джинсы — лучший вариант для грубых ботинок, челси или сапог на низких каблуках.

Обувь под прямые джинсы. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Буткат

Джинсы с легко расклешенными брюками прекрасно дополняют сапоги или ботильоны. Стилисты рекомендуют выбирать модели с узким носком или ковбойки — выглядит очень эффектно.

Ботинки под джинсы буткат. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Клеш

Если хотите удлинить силуэт, эти джинсы — идеальный выбор. Добавьте кеды, ковбойки или ботильоны на каблуке, и образ готов.

Обувь под джинсы клеш. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Удлиненные джинсы

Базовая модель, которая подходит всем независимо от фигуры. Соединяйте их с ботинками, кроссовками с мехом или ботильонами.

Обувь под удлиненные джинсы Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Главное правило — всегда учитывайте длину джинсов и высоту обуви. Выбор должен не только подчеркивать ваш стиль, но и делать образ комфортным и гармоничным.

Джинсы — это элемент одежды, который легко адаптировать под любой случай, стоит лишь правильно подобрать обувь.

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