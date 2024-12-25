Ідеальне взуття до джинсів — стилістка дала найкращі варіанти

Стильні джинси. Фото: Freepik

Джинси — це справжній мастхев гардероба, адже вони пасують практично до всього. Але чи знали ви, що різні моделі джинсів вимагають свого підходу до вибору взуття?

Стилістка Олена Шевченко у своєму Instagram розкрила секрети, як не помилитися і мати стильний вигляд.

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Універсальність джинсів — це факт, але не всі фасони мають гармонійний вигляда з будь-яким взуттям. Вибір залежить від довжини, ширини та стилю моделі.

Вкорочені джинси ідеально виглядають з взуттям до кісточки: черевики, челсі чи навіть ботильйони. Уникайте відкритого проміжку між джинсами та взуттям — це вкорочує ноги.

Взуття під вкорочені джинси. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Широкі джинси краще поєднувати з низькими черевиками чи кросівками. Високе взуття буде не лише незручним, а й не завжди доречним.

Варіанти взуття для широких штанів. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Класичні прямі джинси — найкращий варіант для грубих черевиків, челсі чи чобіт на низьких підборах.

Взуття під прямі джинси. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Буткат

Джинси з легко розкльошеними штанинами чудово доповнюють чоботи чи ботильйони. Стилісти рекомендують вибирати моделі з вузьким носком або ковбойки — мають дуже ефектний вигляд.

Черевики під джинси буткат. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Кльош

Якщо хочете подовжити силует, ці джинси — ідеальний вибір. Додайте кеди, ковбойки чи ботильйони на підборах, і образ готовий.

Взуття під джинси кльош. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Подовжені джинси

Базова модель, яка пасує всім, незалежно від фігури. Поєднуйте їх з черевиками, кросівками з хутром чи ботильйонами.

Взуття під подовжені джинси. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Головне правило — завжди враховуйте довжину джинсів і висоту взуття. Вибір повинен не лише підкреслювати ваш стиль, а й робити образ комфортним та гармонійним.

Джинси — це той елемент одягу, який легко адаптувати під будь-який випадок, варто лише правильно підібрати взуття.

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