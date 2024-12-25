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З яким взуттям носити джинси, щоб мати стильний вигляд

25 грудня 2024 11:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Ідеальне взуття до джинсів — стилістка дала найкращі варіанти
Стильні джинси. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Джинси — це справжній мастхев гардероба, адже вони пасують практично до всього. Але чи знали ви, що різні моделі джинсів вимагають свого підходу до вибору взуття?

Стилістка Олена Шевченко у своєму Instagram розкрила секрети, як не помилитися і мати стильний вигляд.

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Як правильно поєднувати джинси з взуттям

Універсальність джинсів — це факт, але не всі фасони мають гармонійний вигляда з будь-яким взуттям. Вибір залежить від довжини, ширини та стилю моделі. 

Вкорочені джинси ідеально виглядають з взуттям до кісточки: черевики, челсі чи навіть ботильйони. Уникайте відкритого проміжку між джинсами та взуттям — це вкорочує ноги.

Взуття під вкорочені джинси підібрати просто
Взуття під вкорочені джинси. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Широкі джинси краще поєднувати з низькими черевиками чи кросівками. Високе взуття буде не лише незручним, а й не завжди доречним.

Високе взуття під широкі штани краще не обирати
Варіанти взуття для широких штанів. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Класичні прямі джинси — найкращий варіант для грубих черевиків, челсі чи чобіт на низьких підборах.

До прямих джинсів взуття підбирати найлегше
Взуття під прямі джинси. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Буткат

Джинси з легко розкльошеними штанинами чудово доповнюють чоботи чи ботильйони. Стилісти рекомендують вибирати моделі з вузьким носком або ковбойки — мають дуже ефектний вигляд.

Буткати більше пасують для сміливих образів
Черевики під джинси буткат. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Кльош

Якщо хочете подовжити силует, ці джинси — ідеальний вибір. Додайте кеди, ковбойки чи ботильйони на підборах, і образ готовий.

Кльош знову підкорює модний світ
Взуття під джинси кльош. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Подовжені джинси

Базова модель, яка пасує всім, незалежно від фігури. Поєднуйте їх з черевиками, кросівками з хутром чи ботильйонами.

Подовжені джинси пасують усім
Взуття під подовжені джинси. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Головне правило — завжди враховуйте довжину джинсів і висоту взуття. Вибір повинен не лише підкреслювати ваш стиль, а й робити образ комфортним та гармонійним.

Джинси — це той елемент одягу, який легко адаптувати під будь-який випадок, варто лише правильно підібрати взуття.

Раніше ми писали про те, яке взуття найбільш популярне цієї зими.

Також ми повідомляли, під що носити трендові уггі цієї зими.

мода тренди взуття Джинси стиль

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11:08 Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним загиблих

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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