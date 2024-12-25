Ідеальне взуття до джинсів — стилістка дала найкращі варіанти

З яким взуттям носити джинси, щоб мати стильний вигляд
Джинси — це справжній мастхев гардероба, адже вони пасують практично до всього. Але чи знали ви, що різні моделі джинсів вимагають свого підходу до вибору взуття?
Стилістка Олена Шевченко у своєму Instagram розкрила секрети, як не помилитися і мати стильний вигляд.
Як правильно поєднувати джинси з взуттям
Універсальність джинсів — це факт, але не всі фасони мають гармонійний вигляда з будь-яким взуттям. Вибір залежить від довжини, ширини та стилю моделі.
Вкорочені джинси ідеально виглядають з взуттям до кісточки: черевики, челсі чи навіть ботильйони. Уникайте відкритого проміжку між джинсами та взуттям — це вкорочує ноги.
Широкі джинси краще поєднувати з низькими черевиками чи кросівками. Високе взуття буде не лише незручним, а й не завжди доречним.
Класичні прямі джинси — найкращий варіант для грубих черевиків, челсі чи чобіт на низьких підборах.
Буткат
Джинси з легко розкльошеними штанинами чудово доповнюють чоботи чи ботильйони. Стилісти рекомендують вибирати моделі з вузьким носком або ковбойки — мають дуже ефектний вигляд.
Кльош
Якщо хочете подовжити силует, ці джинси — ідеальний вибір. Додайте кеди, ковбойки чи ботильйони на підборах, і образ готовий.
Подовжені джинси
Базова модель, яка пасує всім, незалежно від фігури. Поєднуйте їх з черевиками, кросівками з хутром чи ботильйонами.
Головне правило — завжди враховуйте довжину джинсів і висоту взуття. Вибір повинен не лише підкреслювати ваш стиль, а й робити образ комфортним та гармонійним.
Джинси — це той елемент одягу, який легко адаптувати під будь-який випадок, варто лише правильно підібрати взуття.
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