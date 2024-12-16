Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow С чем носить джинсы после 50 лет, чтобы выглядеть моложе arrow

С чем носить джинсы после 50 лет, чтобы выглядеть моложе

16 декабря 2024 18:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как выглядеть моложе после 50 — с чем носить джинсы
Женщина в джинсах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Возраст — это не повод отказываться от модной одежды. Джинсы остаются актуальными в любом возрасте, и даже после 50 лет они могут стать базой для стильных и удобных образов.

Новини.LIVE даст несколько интересных идей, которые помогут выглядеть элегантно и современно.

Читайте также:

Джинсы с рубашкой

Возвращение трендов 90-х дарит интересные решения. Джинсы в паре с рубашкой — это дуэт, который не теряет своей оригинальности. Для этого образа выберите классические прямые джинсы или модель с легким расширением от колена.

Джинсы прекрасно сочетаются с рубашкой, которая будет в тренде в 2025 году
Джинсы с рубашкой. Фото: Instagram

Удлиненная футболка, джинсы и кроссовки

Спортивный стиль остается трендом и для женщин 50+. Сочетание футболки оверсайз с джинсами и массивными кроссовками станет идеальным вариантом для прогулки по городу или поездки за покупками. Такой образ не только стильный, но и очень комфортен.

Джинсы с футболкой – более классический вариант образа.
Джинсы с футболкой и кроссовками. Фото: Instagram

Белая рубашка и яркая шаль

Классика всегда в моде. Джинсы и белая рубашка — это элегантный вариант для всех возрастов. Чтобы добавить яркость, дополните лук этнической шалью, массивным поясом или яркими аксессуарами. Шаль не только сделает образ более интересным, но и поможет согреться в прохладную погоду.

Белая рубашка к джинсам подходит идеально.
Белая рубашка под джинсы. Фото: Instagram

Джинсовый тотал-лук с тренчем

Джинсовая одежда ассоциируется с молодостью и энергией, что делает ее идеальным выбором для женщин, желающих выглядеть моложе. Наденьте джинсы, дополните их джинсовой рубашкой или удобным свитером и добавьте классический тренч. Завершите образ стильными сапогами или кроссовками, если позволит погода — и вид гарантированно будет современным и изысканным.

Тренч можно совмещать с джинсами в повседневном образе
Тренч под джинсы. Фото: Instagram

Широкие джинсы и сапоги-казаки

Объемные джинсы, заправленные в сапоги, в этом сезоне на пике популярности. Такое сочетание подчеркивает лодыжки, делая фигуру визуально стройной и прибавляя несколько сантиметров к росту. Особенно стильно смотрятся джинсы в паре с сапогами-казаками.

Сапоги-казаки сейчас на пике популярности
Сапоги-казаки под джинсы. Фото: Instagram

Как мы видим, джинсы после 50 лет — это ваш союзник в создании стильных и молодежных образов. Экспериментируйте, добавляйте яркие детали и оставайтесь модными в любом возрасте.

Раньше мы писали о том, с чем можно носить спортивный костюм зимой.

Также мы делились идеями, чем можно дополнить джинсы зимой.

мода одежда Джинсы стиль женщины за 50 лет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:20 В Укрэнерго назвали объект, по которому целилась РФ 13 декабря

19:13 Схема на 4,5 млн — на Одесчине разоблачили ловкого дельца

18:57 Банки запустили Дія.Картку — что доступно украинцам

18:49 Укрэнерго удивило прогнозом на завтра — чего ждать

18:48 Поддержка читателей — как в Дії получить 908 грн на книги

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

18:42 Хоть тепло, но опасно — какой будет погода во Львове завтра

18:41 Отключение света в Одессе — прогнозы на вторник

18:24 Правительству Шольца выразили вотум недоверия — что это значит

18:21 В Одессу привезли символ мира из места рождения Иисуса — детали

18:21 Должен ли работодатель следить за воинским учетом работников

19:20 В Укрэнерго назвали объект, по которому целилась РФ 13 декабря

19:13 Схема на 4,5 млн — на Одесчине разоблачили ловкого дельца

18:57 Банки запустили Дія.Картку — что доступно украинцам

18:49 Укрэнерго удивило прогнозом на завтра — чего ждать

18:48 Поддержка читателей — как в Дії получить 908 грн на книги

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

18:42 Хоть тепло, но опасно — какой будет погода во Львове завтра

18:41 Отключение света в Одессе — прогнозы на вторник

18:24 Правительству Шольца выразили вотум недоверия — что это значит

18:21 В Одессу привезли символ мира из места рождения Иисуса — детали

18:21 Должен ли работодатель следить за воинским учетом работников

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК