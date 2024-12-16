Как выглядеть моложе после 50 — с чем носить джинсы

Женщина в джинсах. Фото: Freepik

Возраст — это не повод отказываться от модной одежды. Джинсы остаются актуальными в любом возрасте, и даже после 50 лет они могут стать базой для стильных и удобных образов.

Новини.LIVE даст несколько интересных идей, которые помогут выглядеть элегантно и современно.

Читайте также:

Джинсы с рубашкой

Возвращение трендов 90-х дарит интересные решения. Джинсы в паре с рубашкой — это дуэт, который не теряет своей оригинальности. Для этого образа выберите классические прямые джинсы или модель с легким расширением от колена.

Джинсы с рубашкой. Фото: Instagram

Удлиненная футболка, джинсы и кроссовки

Спортивный стиль остается трендом и для женщин 50+. Сочетание футболки оверсайз с джинсами и массивными кроссовками станет идеальным вариантом для прогулки по городу или поездки за покупками. Такой образ не только стильный, но и очень комфортен.

Джинсы с футболкой и кроссовками. Фото: Instagram

Белая рубашка и яркая шаль

Классика всегда в моде. Джинсы и белая рубашка — это элегантный вариант для всех возрастов. Чтобы добавить яркость, дополните лук этнической шалью, массивным поясом или яркими аксессуарами. Шаль не только сделает образ более интересным, но и поможет согреться в прохладную погоду.

Белая рубашка под джинсы. Фото: Instagram

Джинсовый тотал-лук с тренчем

Джинсовая одежда ассоциируется с молодостью и энергией, что делает ее идеальным выбором для женщин, желающих выглядеть моложе. Наденьте джинсы, дополните их джинсовой рубашкой или удобным свитером и добавьте классический тренч. Завершите образ стильными сапогами или кроссовками, если позволит погода — и вид гарантированно будет современным и изысканным.

Тренч под джинсы. Фото: Instagram

Широкие джинсы и сапоги-казаки

Объемные джинсы, заправленные в сапоги, в этом сезоне на пике популярности. Такое сочетание подчеркивает лодыжки, делая фигуру визуально стройной и прибавляя несколько сантиметров к росту. Особенно стильно смотрятся джинсы в паре с сапогами-казаками.

Сапоги-казаки под джинсы. Фото: Instagram

Как мы видим, джинсы после 50 лет — это ваш союзник в создании стильных и молодежных образов. Экспериментируйте, добавляйте яркие детали и оставайтесь модными в любом возрасте.

Раньше мы писали о том, с чем можно носить спортивный костюм зимой.

Также мы делились идеями, чем можно дополнить джинсы зимой.