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З чим носити джинси після 50 років, щоб мати молодший вигляд

16 грудня 2024 18:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як мати молодший вигляд після 50 — з чим носити джинси
Жінка в джинсах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Вік — це не привід відмовлятися від модного одягу. Джинси залишаються актуальними в будь-якому віці, і навіть після 50 вони можуть стати базою для стильних і зручних образів.

Новини.LIVE дасть кілька цікавих ідей, які допоможуть мати елегантний і сучасний вигляд.

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Джинси з сорочкою

Повернення трендів 90-х дарує цікаві рішення. Джинси в парі з сорочкою — це дует, який не втрачає своєї оригінальності. Для такого образу оберіть класичні прямі джинси або модель з легким розширенням від коліна. 

Джинси чудово поєднуються з сорочкою, що будуть в тренді в 2025 році
Джинси з сорочкою. Фото: Instagram

Подовжена футболка, джинси та кросівки

Спортивний стиль залишається трендом і для жінок 50+. Поєднання футболки оверсайз із джинсами та масивними кросівками стане ідеальним варіантом для прогулянки містом чи поїздки за покупками. Такий образ не лише стильний, а й дуже комфортний.

Джинси з футболкою більш класичний варіант образу
Джинси з футболкою і кросівками. Фото: Instagram

Біла сорочка та яскрава шаль

Класика завжди в моді. Джинси та біла сорочка — це елегантний варіант для будь-якого віку. Щоб додати яскравості, доповніть лук етнічною шаллю, масивним поясом або яскравими аксесуарами. Шаль не тільки зробить образ цікавішим, а й допоможе зігрітися в прохолодну погоду.

Біла сорочка до джинсів підходить ідеально
Біла сорочка під джинси. Фото: Instagram

Джинсовий тотал-лук із тренчем

Джинсовий одяг асоціюється з молодістю та енергією, що робить його ідеальним вибором для жінок, які хочуть мати молодший вигляд. Одягніть джинси, доповніть їх джинсовою сорочкою чи зручним светром та додайте класичний тренч. Завершіть образ стильними чоботами чи кросівками, якщо дозволить погода — і вигляд гарантовано буде сучасним і вишуканим.

Тренч можна поєднувати з джинсами у повсякденному образі
Тренч під джинси. Фото: Instagram

Широкі джинси та чоботи-козаки

Об'ємні джинси, заправлені в чоботи, цього сезону на піку популярності. Таке поєднання підкреслює щиколотки, роблячи фігуру візуально стрункішою й додаючи кілька сантиметрів до зросту. Особливо стильно виглядають джинси в парі з чоботами-козаками.

Чоботи-козаки зараз на піку популярності
Чоботи-козаки під джинси. Фото: Instagram

Як ми бачимо, джинси після 50 років — це ваш союзник у створенні стильних і молодіжних образів. Експериментуйте, додавайте яскраві деталі та залишайтесь модними в будь-якому віці.

Раніше ми писали про те, з чим можна носити спортивний костюм взимку.

Також ми ділились ідеями, чим можна доповнити джинси взимку.

мода одяг Джинси стиль жінки за 50 років

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