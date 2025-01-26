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С чем носить джинсы клеш весной-2025 — что в моде

26 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как создать модный образ в 2025 — что будет в тренде весной
Девушка в джинсах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Джинсы клеш снова в центре внимания модных трендов, особенно на фоне популярности бохо-эстетики. Эти штаны способны добавить ретро-шарма любому образу, а сочетание с правильной блузой сделает ваш стиль безупречным.

Об этом пишет Vogue.

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Блузы с рукавами-буфами

Блузы с рукавами-буфами стали настоящим хитом сезона. Они добавляют образу легкости, элегантности и нотку драмы благодаря объемным формам и изящным деталям, таким как кружево или драпировка.

Чтобы сбалансировать этот эффектный верх, выбирайте джинсы клеш и дополняйте ансамбль коричневыми ботильонами на каблуке. Этот образ подойдет как для романтической прогулки, так и для вечерней встречи.

Блузы с рукавами-буфами выглядят очень оригинально
Блуза с рукавами-буфами. Фото: Vogue

Джинсы клеш и легкие блузы

Романтичные бохо-блузы стали универсальным выбором для тех, кто ценит комфорт и стиль. Их можно легко интегрировать в ежедневный гардероб, сочетая с джинсами клеш. Используйте нейтральные цвета, чтобы создать гармоничный вид, и добавьте несколько трендовых аксессуаров, таких как длинные серьги или многослойные браслеты. Завершите образ обувью на каблуке для элегантного акцента.

Прозрачные блузки очень сексуальные
Легкая блуза. Фото: Vogue

Прозрачные блузы

Прозрачные блузы — идеальный выбор, если хочется добавить немного загадочности и чувственности в повседневный образ. Сочетайте их с джинсами клеш для контраста между легкостью ткани и структурностью денима. Добавьте остроносые туфли для завершенного образа, который будет уместен как для встречи с друзьями, так и для вечернего выхода.

Прозрачные блузки для смелых женщин
Прозрачная блуза. Фото: Vogue

Блузы с бантом

Блузы с большим бантом — это классика, которая всегда выглядит роскошно. Чтобы подчеркнуть их элегантность, добавьте к образу джинсы клеш и обувь на платформе. Такой ансамбль визуально добавляет роста и изящества. Сверху можно накинуть блейзер, чтобы сделать образ подходящим даже для офиса.

Блузы с бантом - это классика
Блузка деним. Фото: Vogue

Таким образом, весной джинсы клеш станут вашим лучшим другом, а блузы разных стилей помогут создавать образы для любого случая.

Ранее мы писали о том, какие джинсы из 2000-х снова будут носить все в 2025 году.

Также мы сообщали, с чем можно сочетать джинсы skinny для стильного аутфита.

мода тренды Джинсы стиль 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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