Як створити модний образ у 2025 — що буде у тренді весною

З чим носити джинси кльош весною-2025 — що в моді
Джинси кльош знову в центрі уваги модних трендів, особливо на тлі популярності бохо-естетики. Ці штани здатні додати ретрошарму будь-якому образу, а поєднання з правильною блузою зробить ваш стиль бездоганним.
Про це пише Vogue.
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Блузи з рукавами-буфами
Блузи з рукавами-буфами стали справжнім хітом сезону. Вони додають образу легкості, елегантності й нотку драми завдяки об’ємним формам та витонченим деталям, таким як мереживо чи драпірування.
Щоб збалансувати цей ефектний верх, обирайте джинси кльош і доповнюйте ансамбль коричневими ботильйонами на підборах. Цей образ підійде як для романтичної прогулянки, так і для вечірньої зустрічі.
Джинси кльош і легкі блузи
Романтичні бохо-блузи стали універсальним вибором для тих, хто цінує комфорт і стиль. Їх можна легко інтегрувати у щоденний гардероб, поєднуючи з джинсами кльош. Використовуйте нейтральні кольори, щоб створити гармонійний вигляд, і додайте кілька трендових аксесуарів, таких як довгі сережки чи багатошарові браслети. Завершіть образ взуттям на підборах для елегантного акценту.
Прозорі блузи
Прозорі блузи — ідеальний вибір, якщо хочеться додати трішки загадковості та чуттєвості в повсякденний образ. Поєднуйте їх із джинсами кльош для контрасту між легкістю тканини і структурністю деніму. Додайте гостроносі туфлі для завершеного вигляду, який буде доречним як для зустрічі з друзями, так і для вечірнього виходу.
Блузи з бантом
Блузи з великим бантом — це класика, яка завжди виглядає розкішно. Щоб підкреслити їхню елегантність, додайте до образу джинси кльош і взуття на платформі. Такий ансамбль візуально додає зросту і витонченості. Зверху можна накинути блейзер, щоб зробити образ придатним навіть для офісу.
Таким чином, навесні джинси кльош стануть вашим найкращим другом, а блузи різних стилів допоможуть створювати образи для будь-якої нагоди.
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