Эти модели обуви уже не в тренде - не носите их в 2025 году

Девушка в красивых туфлях. Фото: Freepik

Выбор обуви может в значительной степени влиять на общий вид и впечатление от образа. Правильная пара не только добавляет стильности, но и подчеркивает индивидуальность, обеспечивая комфорт. Однако некоторые модели могут иметь обратный эффект, создавая впечатление старомодного стиля или даже визуально добавляя лет.

Новини.LIVE расскажет, какие варианты обуви стоит выбирать, чтобы выглядеть современно и стильно, а от каких лучше воздержаться.

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Классические туфли-лодочки с круглым вырезом могут добавить образу некоторой старомодности. Хотя они часто выглядят элегантно, но в определенных ситуациях могут сделать женщину визуально старше. Зато лодочки с V-образным вырезом и острым носком выглядят гораздо более современно.

Туфли на небольшом каблуке — идеальный выбор, ведь они не только удобны, но и помогают поддерживать баланс.

Туфли-лодочки. Фото из Instagram

Другой пример — туфли с квадратным или круглым носком. Хотя они кажутся удобными, их форма может добавить образу тяжести и возраста. Куда выгоднее будут смотреться туфли с вытянутым или заостренным носком, которые придают элегантности.

Туфли с квадратным носком. Фото из Instagram

Что касается танкеток, то хотя они могут казаться комфортными и женственными, низкие модели часто выглядят устаревшими. Вместо них лучше выбрать мюли на устойчивом каблуке, которые выглядят более актуально.

Обувь на танкетке. Фото из Instagram

Что касается обуви на плоской подошве, то такие модели, как балетки или сандалии, хоть и комфортные, могут выглядеть слишком буднично. Лучше выбирать обувь на небольшой платформе или с каблуком.

Сандали. Фото из Instagram

Слипоны — универсальная, но несколько ограниченная в стиле модель. Если они не вызывают желания отказаться от них, можно найти интересные варианты с оригинальными цветами или дизайном.

Слипоны. Фото из Instagram

Казалось бы, белая обувь, в частности кеды, должна быть универсальной, но она тоже часто выглядит, как обувь для старшего поколения.

Белые кроссовки. Фото из Instagram

Чтобы освежить образ, стоит обратить внимание на более современные варианты, которые подходят под актуальные тренды.

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