Ці моделі взуття вже не в тренді — не носіть їх у 2025

Взуття, яке псує образ — моделі, від яких краще відмовитися
Вибір взуття може значною мірою впливати на загальний вигляд і враження від образу. Правильна пара не тільки додає стильності, але й підкреслює індивідуальність, забезпечуючи комфорт. Однак деякі моделі можуть мати зворотний ефект, створюючи враження старомодного стилю або навіть візуально додаючи років.
Новини.LIVE розповість, які варіанти взуття варто обирати, щоб мати сучасний і стильний вигляд, а від яких краще утриматись.
Яке взуття вже неактуальне цього року
Класичні туфлі-лодочки з круглим вирізом можуть додати образу деякої старомодності. Хоча вони часто мають елегантний вигляд, але в певних ситуаціях можуть зробити жінку візуально старшою. Натомість лодочки з V-подібним вирізом і гострим носиком мають набагато сучасніший вигляд.
Туфлі на невеликому каблуці — ідеальний вибір, адже вони не лише зручні, але й допомагають підтримувати баланс.
Інший приклад — туфлі з квадратним чи круглим носком. Хоча вони здаються зручними, їх форма може додати образу тяжкості та віку. Куди вигідніше виглядатимуть туфлі з витягнутим або загостреним носком, які надають елегантності.
Що стосується танкеток, то хоча вони можуть здаватися комфортними і жіночними, низькі моделі часто мають застарілий вигляд. Замість них краще вибрати мюлі на стійкому каблуці, які мають більш актуальний вигляд.
Щодо взуття на плоскій підошві, то такі моделі, як балетки або сандалі, хоч і комфортні, можуть мати занадто буденний вигляд. Краще обирати взуття на невеликій платформі чи з каблуком.
Сліпони — універсальна, але дещо обмежена в стилі модель. Якщо вони не викликають бажання відмовитись від них, можна знайти цікаві варіанти з оригінальними кольорами чи дизайном.
Здавалося б, біле взуття, зокрема кеди, повинно бути універсальним, але воно теж часто має вигляд, як взуття для старшого покоління.
Щоб освіжити образ, варто звернути увагу на більш сучасні варіанти, які підходять під актуальні тренди.
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