Ці моделі взуття вже не в тренді — не носіть їх у 2025

Дівчина в гарних туфлях. Фото: Freepik

Вибір взуття може значною мірою впливати на загальний вигляд і враження від образу. Правильна пара не тільки додає стильності, але й підкреслює індивідуальність, забезпечуючи комфорт. Однак деякі моделі можуть мати зворотний ефект, створюючи враження старомодного стилю або навіть візуально додаючи років.

Новини.LIVE розповість, які варіанти взуття варто обирати, щоб мати сучасний і стильний вигляд, а від яких краще утриматись.

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Класичні туфлі-лодочки з круглим вирізом можуть додати образу деякої старомодності. Хоча вони часто мають елегантний вигляд, але в певних ситуаціях можуть зробити жінку візуально старшою. Натомість лодочки з V-подібним вирізом і гострим носиком мають набагато сучасніший вигляд.

Туфлі на невеликому каблуці — ідеальний вибір, адже вони не лише зручні, але й допомагають підтримувати баланс.

Туфлі-лодочки. Фото з Instagram

Інший приклад — туфлі з квадратним чи круглим носком. Хоча вони здаються зручними, їх форма може додати образу тяжкості та віку. Куди вигідніше виглядатимуть туфлі з витягнутим або загостреним носком, які надають елегантності.

Туфлі з квадратним носком. Фото з Instagram

Що стосується танкеток, то хоча вони можуть здаватися комфортними і жіночними, низькі моделі часто мають застарілий вигляд. Замість них краще вибрати мюлі на стійкому каблуці, які мають більш актуальний вигляд.

Взуття на танкетках. Фото з Instagram

Щодо взуття на плоскій підошві, то такі моделі, як балетки або сандалі, хоч і комфортні, можуть мати занадто буденний вигляд. Краще обирати взуття на невеликій платформі чи з каблуком.

Сандалі. Фото з Instagram

Сліпони — універсальна, але дещо обмежена в стилі модель. Якщо вони не викликають бажання відмовитись від них, можна знайти цікаві варіанти з оригінальними кольорами чи дизайном.

Сліпони. Фото з Instagram

Здавалося б, біле взуття, зокрема кеди, повинно бути універсальним, але воно теж часто має вигляд, як взуття для старшого покоління.

Білі кросівки. Фото з Instagram

Щоб освіжити образ, варто звернути увагу на більш сучасні варіанти, які підходять під актуальні тренди.

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