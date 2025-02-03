Топ ювелирных украшений ко Дню влюбленных - что подарить

Стильные украшения. Фото: Freepik

День святого Валентина — время, когда хочется выразить свои чувства особенными вещами. Ювелирные украшения — это символ любви, который остается навсегда. Украинские бренды подготовили невероятные коллекции, передающие нежность, страсть и теплоту.

О них идет речь в материале Vogue.

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SOVA — сердца и компасы для влюбленных

Ювелирный дом SOVA вместе с певицей KOLA создал линейку, вдохновленную ее песней "Возле сердца". Главные символы коллекции — сердце и компас. Сердце, которое олицетворяет любовь, и компас, ведущий к самым дорогим людям.

Геометрические сердца, покрытые красной эмалью, стали основой для стильных сережек, колец и подвесок. А вот украшения в виде компасов можно носить парно, сочетая их между собой.

Украшения от SOVA. Фото: Vogue

GUNIA x VOGUE UA — традиции, мода и благотворительность

Этот дуэт создал не просто украшение, а настоящий оберег. Подвеска в форме цветка, крестика и звезды одновременно — произведение ручной работы из фарфора и эмали на позолоченной цепочке. Его уникальный орнамент навеян старинными украинскими коврами.

Но самое главное — это украшение носит благотворительный характер: прибыль от его продажи направляется на поддержку женщин-военнослужащих.

Украшения GUNIA x VOGUE UA. Фото: Vogue

SOLO for Diamonds — изящество и магия бриллиантов

Розовый бриллиант в форме сердца — это не просто драгоценный камень, а настоящий символ теплых чувств. Изящное белое золото добавляет подвеске легкости, делая ее идеальным дополнением к любому образу. А еще бренд недавно представил Элину Свитолину в качестве своего первого амбассадора, что стало началом новой эпохи для SOLO for Diamonds.

Свитолина в украшениях от SOLO. Фото: Vogue

Guzema Fine Jewelry — классика, которая вечна

Кольца, колье-трансформеры, серьги, браслеты — коллекция Love от Guzema Fine Jewelry создана для тех, кто верит в силу любви. А новая линейка Eternal добавляет еще больше глубины, передавая нематериальное через хрупкие ювелирные формы.

Guzema Fine Jewelry. фото: Vogue

Это украшения, которые напоминают, что лучшие моменты жизни остаются с нами навсегда.

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