Топ ювелірних прикрас до Дня закоханих — що подарувати

Вишукані прикраси — найкращий вибір для Дня закоханих
День святого Валентина — час, коли хочеться висловити свої почуття особливими речами. Ювелірні прикраси — це символ кохання, який залишається назавжди. Українські бренди підготували неймовірні колекції, що передають ніжність, пристрасть і теплоту.
Про них йде мова в матеріалі Vogue.
Які прикраси стануть ідеальним подарунком на День святого Валентина
SOVA — серця та компаси для закоханих
Ювелірний дім SOVA разом зі співачкою KOLA створив лінійку, натхненну її піснею "Біля серця". Головні символи колекції — серце та компас. Серце, яке уособлює любов, і компас, що веде до найдорожчих людей.
Геометричні серця, покриті червоною емаллю, стали основою для стильних сережок, каблучок і підвісок. А ось прикраси у вигляді компасів можна носити парно, поєднуючи їх між собою.
GUNIA x VOGUE UA — традиції, мода та благодійність
Цей дует створив не просто прикрасу, а справжній оберіг. Підвісок у формі квітки, хрестика та зірки одночасно — витвір ручної роботи з порцеляни та емалі на позолоченому ланцюжку. Його унікальний орнамент навіяний старовинними українськими килимами.
Але найголовніше — ця прикраса має благодійний характер: прибуток від її продажу спрямовується на підтримку жінок-військовослужбовиць.
SOLO for Diamonds — витонченість і магія діамантів
Рожевий діамант у формі серця — це не просто дорогоцінний камінь, а справжній символ теплих почуттів. Витончене біле золото додає підвісці легкості, роблячи її ідеальним доповненням до будь-якого образу. А ще бренд нещодавно представив Еліну Світоліну як свою першу амбасадорку, що стало початком нової епохи для SOLO for Diamonds.
Guzema Fine Jewelry — класика, яка вічна
Каблучки, кольє-трансформери, сережки, браслети — колекція Love від Guzema Fine Jewelry створена для тих, хто вірить у силу любові. А нова лінійка Eternal додає ще більше глибини, передаючи нематеріальне через тендітні ювелірні форми.
Це прикраси, які нагадують, що найкращі моменти життя залишаються з нами назавжди.
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