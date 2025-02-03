Топ ювелірних прикрас до Дня закоханих — що подарувати

Стильні прикраси. Фото: Freepik

День святого Валентина — час, коли хочеться висловити свої почуття особливими речами. Ювелірні прикраси — це символ кохання, який залишається назавжди. Українські бренди підготували неймовірні колекції, що передають ніжність, пристрасть і теплоту.

Про них йде мова в матеріалі Vogue.

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SOVA — серця та компаси для закоханих

Ювелірний дім SOVA разом зі співачкою KOLA створив лінійку, натхненну її піснею "Біля серця". Головні символи колекції — серце та компас. Серце, яке уособлює любов, і компас, що веде до найдорожчих людей.

Геометричні серця, покриті червоною емаллю, стали основою для стильних сережок, каблучок і підвісок. А ось прикраси у вигляді компасів можна носити парно, поєднуючи їх між собою.

Прикраси від SOVA. Фото: Vogue

GUNIA x VOGUE UA — традиції, мода та благодійність

Цей дует створив не просто прикрасу, а справжній оберіг. Підвісок у формі квітки, хрестика та зірки одночасно — витвір ручної роботи з порцеляни та емалі на позолоченому ланцюжку. Його унікальний орнамент навіяний старовинними українськими килимами.

Але найголовніше — ця прикраса має благодійний характер: прибуток від її продажу спрямовується на підтримку жінок-військовослужбовиць.

Прикраси GUNIA x VOGUE UA. Фото: Vogue

SOLO for Diamonds — витонченість і магія діамантів

Рожевий діамант у формі серця — це не просто дорогоцінний камінь, а справжній символ теплих почуттів. Витончене біле золото додає підвісці легкості, роблячи її ідеальним доповненням до будь-якого образу. А ще бренд нещодавно представив Еліну Світоліну як свою першу амбасадорку, що стало початком нової епохи для SOLO for Diamonds.

Світоліна у прикрасах від SOLO. Фото: Vogue

Guzema Fine Jewelry — класика, яка вічна

Каблучки, кольє-трансформери, сережки, браслети — колекція Love від Guzema Fine Jewelry створена для тих, хто вірить у силу любові. А нова лінійка Eternal додає ще більше глибини, передаючи нематеріальне через тендітні ювелірні форми.

Guzema Fine Jewelry. Фото: Vogue

Це прикраси, які нагадують, що найкращі моменти життя залишаються з нами назавжди.

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