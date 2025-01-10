Изысканные имена для девушек, на которые стоит обратить внимание в 2025 году

Девочки в поле. Фото: Pixabay

Стали известны имена, которые будут популярными для девочек в 2025 году. Многие родители сейчас ищут не только красивые, но и содержательные имена. Ведь хочется, чтобы они имели свою историю и особое звучание.

Новини.LIVE расскажет, на какие варианты имен стоит обратить внимание.

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Божена—- красивое славянское имя, означающее "божья" или "благословенная". Очень нежное и милозвучное.

Варвара — греческое имя, которое означает "чужеземная". Звучит сильно и необычно.

Віра — короткое и понятное украинское имя. Оно символизирует собой "веру" и имеет очень глубокий смысл.

Дария — имя с персидскими корнями, которое переводится как "обладающая" или "побеждающая". Идеально для уверенной и характерной девочки.

Ева — еврейское имя, которое означает "жизнь". Простое, но очень сильное и символичное.

Девушка среди тюльпанов. Фото: Pixabay

Евгения — греческое имя со значением "благородная". Звучит элегантно и утонченно.

Евстахия — древнегреческое имя, означающее "твердая" или "стойкая". Для девочки с сильным характером.

Юлиана — латинское имя, которое означает "солнечная". Это имя олицетворяет силу, грацию и благородство.

Любое из этих имен прекрасно подходит для девочек, а главное звучат они красиво и имеют богатую историю. Поэтому на них стоит обратить внимание родителям, которые стремятся дать ребенку особенное имя.

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