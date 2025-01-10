Вишукані імена для дівчат, на які варто звернути увагу у 2025 році

Дівчатка у полі. Фото: Pixabay

Стали відомі імена, що будуть популярними для дівчаток у 2025 році. Багато батьків зараз шукають не тільки гарні, а й змістовні імена. Адже хочеться, щоб вони мали свою історію та особливе звучання.

Новини.LIVE розповість, на які варіанти імен варто звернути увагу.

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Божена — красиве слов’янське ім’я, що означає "божа" або "благословенна". Дуже ніжне і милозвучне.

Варвара — грецьке ім’я, яке означає "чужоземна". Звучить сильно та незвично.

Віра — коротке і зрозуміле українське ім’я. Воно символізує собою "віру" і має дуже глибокий зміст.

Дарія — ім’я з перським корінням, яке перекладається як "та, що володіє" або "перемагає". Ідеально для впевненої та характерної дівчинки.

Єва — єврейське ім’я, яке означає "життя". Просте, але дуже сильне і символічне.

Дівчатка серед тюльпанів. Фото: Pixabay

Євгенія — грецьке ім’я зі значенням "благородна". Звучить елегантно і витончено.

Євстахія — старогрецьке ім’я, що означає "тверда" або "стійка". Для дівчинки з сильним характером.

Юліана — латинське ім’я, яке означає "сонячна". Це ім'я уособлює силу, грацію та благородство.

Будь-яке з цих імен чудово підходять для дівчаток, а головне звучать вони красиво та мають багату історію. Тому на них варто звернути батькам, які прагнуть дати дитині особливе ім'я.

Раніше ми писали про те, які імена давали дітям понад 100 років тому.

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