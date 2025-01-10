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Вишукані імена для дівчат, які будуть у тренді у 2025 році

10 січня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Вишукані імена для дівчат, на які варто звернути увагу у 2025 році
Дівчатка у полі. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Стали відомі імена, що будуть популярними для дівчаток у 2025 році. Багато батьків зараз шукають не тільки гарні, а й змістовні імена. Адже хочеться, щоб вони мали свою історію та особливе звучання.

Новини.LIVE розповість, на які варіанти імен варто звернути увагу.

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Які дівчачі імена будуть в тренді 2025 

Божена — красиве слов’янське ім’я, що означає "божа" або "благословенна". Дуже ніжне і милозвучне.

Варвара — грецьке ім’я, яке означає "чужоземна". Звучить сильно та незвично.

Віра — коротке і зрозуміле українське ім’я. Воно символізує собою "віру" і має дуже глибокий зміст.

Дарія — ім’я з перським корінням, яке перекладається як "та, що володіє" або "перемагає". Ідеально для впевненої та характерної дівчинки.

Єва — єврейське ім’я, яке означає "життя". Просте, але дуже сильне і символічне.

Дівчинці важливо дати гарне і милозвучне ім'я
Дівчатка серед тюльпанів. Фото: Pixabay

Євгенія — грецьке ім’я зі значенням "благородна". Звучить елегантно і витончено.

Євстахія — старогрецьке ім’я, що означає "тверда" або "стійка". Для дівчинки з сильним характером.

Юліана — латинське ім’я, яке означає "сонячна". Це ім'я уособлює силу, грацію та благородство.

Будь-яке з цих імен чудово підходять для дівчаток, а головне звучать вони красиво та мають багату історію. Тому на них варто звернути батькам, які прагнуть дати дитині особливе ім'я.

Раніше ми писали про те, які імена давали дітям понад 100 років тому. 

Також ми повідомляли, що деякі модні імена під забороною в окремих країнах.

діти мода тренди імена 2025 рік

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09:41 В аеропорту Кишинева спрацювала тривога — що відомо

09:27 Допомога від 6 країн — Умєров поділився результатами Рамштайну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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