Модная ретро-прическа в современном исполнении 2025 года

Мастер по прическам. Фото: Freepik

Все знают, что мода — это как бумеранг: то, что когда-то было популярным, непременно вернется. История это доказала уже не раз, даже со стрижками. Одна из таких легендарных причесок — "Маллет". В 80-х годах она была выбором самых смелых и самых стильных. И вот в 2025 году этот культовый образ снова на пике популярности. Но теперь он получил новое дыхание.

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

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Чем известна стрижка "Маллет"

Это прическа для тех, кто любит эксперименты и не боится выделяться. Ее особенность в контрастах: короткие волосы спереди и по бокам, челка для акцента, а сзади остаются длинные пряди. Это базовая версия. Но главное преимущество "Маллет" в том, что ее можно адаптировать под любое настроение или стиль.

Стрижка "Маллет". Фото из Instagram

В этом году стилисты решили внести немного смелых изменений в классический "Маллет". Главная идея — сделать заднюю часть короче, чем в привычной версии. Это выглядит более современно и добавляет еще больше характера образу. Такой вариант идеально подойдет тем, кто хочет выглядеть креативно, но не хочет слишком рисковать.

Новая стрижка. Фото из Instagram

Как укладывать "Маллет"

Все просто: достаточно спрея для текстурирования волос, чтобы придать прическе легкий объем и небрежный вид. Несколько движений руками — и готово! Такая стрижка будет актуально смотреться и днем, и вечером.

Один из плюсов "Маллет" — это как раз то, что прическа удачно смотрится даже в немного небрежном виде. Не нужно часами стоять у зеркала, чтобы иметь стильный вид.

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