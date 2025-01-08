Модная ретро-прическа в современном исполнении 2025 года

Винтажная прическа возвращается в моду в 2025 году
Все знают, что мода — это как бумеранг: то, что когда-то было популярным, непременно вернется. История это доказала уже не раз, даже со стрижками. Одна из таких легендарных причесок — "Маллет". В 80-х годах она была выбором самых смелых и самых стильных. И вот в 2025 году этот культовый образ снова на пике популярности. Но теперь он получил новое дыхание.
Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.
Чем известна стрижка "Маллет"
Это прическа для тех, кто любит эксперименты и не боится выделяться. Ее особенность в контрастах: короткие волосы спереди и по бокам, челка для акцента, а сзади остаются длинные пряди. Это базовая версия. Но главное преимущество "Маллет" в том, что ее можно адаптировать под любое настроение или стиль.
В этом году стилисты решили внести немного смелых изменений в классический "Маллет". Главная идея — сделать заднюю часть короче, чем в привычной версии. Это выглядит более современно и добавляет еще больше характера образу. Такой вариант идеально подойдет тем, кто хочет выглядеть креативно, но не хочет слишком рисковать.
Как укладывать "Маллет"
Все просто: достаточно спрея для текстурирования волос, чтобы придать прическе легкий объем и небрежный вид. Несколько движений руками — и готово! Такая стрижка будет актуально смотреться и днем, и вечером.
Один из плюсов "Маллет" — это как раз то, что прическа удачно смотрится даже в немного небрежном виде. Не нужно часами стоять у зеркала, чтобы иметь стильный вид.
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