Модна ретро-зачіска у сучасному виконанні 2025 року

Майстер із зачісок. Фото: Freepik

Всі знають, що мода — це як бумеранг: те, що колись було популярним, неодмінно повернеться. Історія це довела вже не раз, навіть зі стрижками. Одна з таких легендарних зачісок — "Маллет". У 80-х роках вона була вибором найсміливіших і найстильніших. І ось у 2025 році цей культовий образ знову на піку популярності. Але тепер він отримав нове дихання.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чим відома стрижка "Маллет"

Це зачіска для тих, хто любить експерименти та не боїться виділятися. Її особливість у контрастах: коротке волосся спереду й з боків, чубчик для акценту, а ззаду залишаються довгі пасма. Це базова версія. Але головна перевага "Маллет" у тому, що її можна адаптувати під будь-який настрій чи стиль.

Стрижка "Маллет". Фото з Instagram

Цього року стилісти вирішили внести трохи сміливих змін у класичний "Маллет". Головна ідея — зробити задню частину коротшою, ніж у звичній версії. Це має сучасніший вигляд й додає ще більше характеру образу. Такий варіант ідеально підійде тим, хто прагне мати креативний вигляд, але не хоче занадто ризикувати.

Нова стрижка. Фото з Instagram

Як укладати "Маллет"

Все просто: достатньо спрею для текстурування волосся, щоб надати зачісці легкий об’єм і недбалий вигляд. Кілька рухів руками — і готово! Така стрижка буде мати актуальний вигляд і вдень, і ввечері.

Один із плюсів "Маллет" — це саме те, що зачіска вдалий має вигляд навіть у трохи недбалому варіанті. Не потрібно годинами стояти біля дзеркала, щоб мати стильний вигляд.

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