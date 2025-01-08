Модна ретро-зачіска у сучасному виконанні 2025 року

Вінтажна зачіска повертається в моду 2025 року
Всі знають, що мода — це як бумеранг: те, що колись було популярним, неодмінно повернеться. Історія це довела вже не раз, навіть зі стрижками. Одна з таких легендарних зачісок — "Маллет". У 80-х роках вона була вибором найсміливіших і найстильніших. І ось у 2025 році цей культовий образ знову на піку популярності. Але тепер він отримав нове дихання.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чим відома стрижка "Маллет"
Це зачіска для тих, хто любить експерименти та не боїться виділятися. Її особливість у контрастах: коротке волосся спереду й з боків, чубчик для акценту, а ззаду залишаються довгі пасма. Це базова версія. Але головна перевага "Маллет" у тому, що її можна адаптувати під будь-який настрій чи стиль.
Цього року стилісти вирішили внести трохи сміливих змін у класичний "Маллет". Головна ідея — зробити задню частину коротшою, ніж у звичній версії. Це має сучасніший вигляд й додає ще більше характеру образу. Такий варіант ідеально підійде тим, хто прагне мати креативний вигляд, але не хоче занадто ризикувати.
Як укладати "Маллет"
Все просто: достатньо спрею для текстурування волосся, щоб надати зачісці легкий об’єм і недбалий вигляд. Кілька рухів руками — і готово! Така стрижка буде мати актуальний вигляд і вдень, і ввечері.
Один із плюсів "Маллет" — це саме те, що зачіска вдалий має вигляд навіть у трохи недбалому варіанті. Не потрібно годинами стояти біля дзеркала, щоб мати стильний вигляд.
Раніше ми писали про те, яка нова стрижка підкорює тренди 2025.
Також ми повідомляли, як варто підстригтися у 2025 році, щоб мати молодший вигляд.
Читайте Новини.LIVE!