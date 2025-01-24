Стрижка из 90-х, которая снова в моде - тренд 2025 года

Девушка со стильной стрижкой. Фото: Freepik

Мода циклична, и прически здесь не исключение. Многослойная стрижка, которая покоряла сердца модниц в 90-х, снова в тренде. Ее выбирают не только из-за эстетической привлекательности, но и из-за универсальности и способности омолаживать образ.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Основной секрет популярности этой стрижки — ее многослойность. Благодаря специальной технике градуированного среза даже тонкие или поврежденные волосы приобретают объем, выглядят более густыми и ухоженными.

Это особенно актуально для тех, кто хочет оживить прическу без радикальных изменений. Кроме этого, многослойная стрижка прекрасно держит форму даже тогда, когда волосы отрастают, так что нет необходимости часто посещать салон.

Каскад. Фото из Instagram

Еще одним значительным преимуществом является легкость в уходе. Волосы естественно укладываются в нужную форму сразу после мытья, без использования стайлинговых средств или инструментов. Это значительно экономит время в повседневной жизни.

К тому же такая прическа подходит женщинам любого возраста, с разной структурой и длиной волос. Для обладательниц тонких волос лучшим выбором станет именно многослойный вариант с прямым срезом — он делает кончики более густыми и здоровыми.

Многослойная короткая стрижка. Фото из Instagram

Многослойная стрижка также обладает выраженным омолаживающим эффектом. Динамичность движения прядей добавляет образу легкости, свежести и утонченности. А косая челка помогает акцентировать внимание на глазах, скрывая мелкие возрастные изменения кожи лица.

При этом стрижка визуально корректирует черты лица: подчеркивает скулы, добавляет изящества линии челюсти и устраняет излишнюю тяжесть в зоне подбородка.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

Современные вариации многослойной стрижки поражают своим разнообразием. Это может быть элегантное каре, женственный каскад, стильный боб, смелая "лисичка" или легендарная "аврора". Парикмахеры добавляют новые элементы, такие как асимметрия, плавные переходы между слоями или нестандартная длина челки.

Главное — выбрать свой вариант, который будет соответствовать не только типу волос, но и индивидуальным чертам лица.

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