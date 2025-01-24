Стрижка з 90-х, яка знову в моді — тренд 2025 року

Дівчина зі стильною стрижкою. Фото: Freepik

Мода циклічна, і зачіски тут не виняток. Багатошарова стрижка, яка підкорювала серця модниць у 90-х, знову в тренді. Її обирають не лише через естетичну привабливість, а й через універсальність та здатність омолоджувати образ.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Основний секрет популярності цієї стрижки — її багатошаровість. Завдяки спеціальній техніці градуйованого зрізу навіть тонке або пошкоджене волосся набуває об’єму, мають більш густий і доглянутий вигляд.

Це особливо актуально для тих, хто хоче оживити зачіску без радикальних змін. Окрім цього, багатошарова стрижка прекрасно тримає форму навіть тоді, коли волосся відростає, тож немає потреби часто відвідувати салон.

Каскад. Фото з Instagram

Ще однією значною перевагою є легкість у догляді. Волосся природно вкладається в потрібну форму одразу після миття, без використання стайлінгових засобів чи інструментів. Це значно економить час у повсякденному житті.

До того ж така зачіска підходить жінкам будь-якого віку, з різною структурою та довжиною волосся. Для власниць тонкого волосся найкращим вибором стане саме багатошаровий варіант із прямим зрізом — він робить кінчики більш густими і здоровими.

Багатошарова коротка стрижка. Фото з Instagram

Багатошарова стрижка також має виражений омолоджувальний ефект. Динамічність руху пасом додає образу легкості, свіжості та витонченості. А косий чубчик допомагає акцентувати увагу на очах, приховуючи дрібні вікові зміни шкіри обличчя.

Водночас стрижка візуально коригує риси обличчя: підкреслює скули, додає витонченості лінії щелепи та усуває зайву важкість у зоні підборіддя.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Сучасні варіації багатошарової стрижки вражають своєю різноманітністю. Це може бути елегантне каре, жіночний каскад, стильний боб, смілива "лисичка" чи легендарна "аврора". Перукарі додають нові елементи, такі як асиметрія, плавні переходи між шарами або нестандартна довжина чубчика.

Головне — обрати свій варіант, який відповідатиме не лише типу волосся, але й індивідуальним рисам обличчя.

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