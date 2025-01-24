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Вінтажна зачіска повертається — стильний тренд 2025

24 січня 2025 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стрижка з 90-х, яка знову в моді — тренд 2025 року
Дівчина зі стильною стрижкою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Мода циклічна, і зачіски тут не виняток. Багатошарова стрижка, яка підкорювала серця модниць у 90-х, знову в тренді. Її обирають не лише через естетичну привабливість, а й через універсальність та здатність омолоджувати образ.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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За що більшість люблять цю зачіску

Основний секрет популярності цієї стрижки — її багатошаровість. Завдяки спеціальній техніці градуйованого зрізу навіть тонке або пошкоджене волосся набуває об’єму, мають більш густий і доглянутий вигляд.

Це особливо актуально для тих, хто хоче оживити зачіску без радикальних змін. Окрім цього, багатошарова стрижка прекрасно тримає форму навіть тоді, коли волосся відростає, тож немає потреби часто відвідувати салон.

Багатошарова стрижка має ідеальний вигляд завжди
Каскад. Фото з Instagram

Ще однією значною перевагою є легкість у догляді. Волосся природно вкладається в потрібну форму одразу після миття, без використання стайлінгових засобів чи інструментів. Це значно економить час у повсякденному житті.

До того ж така зачіска підходить жінкам будь-якого віку, з різною структурою та довжиною волосся. Для власниць тонкого волосся найкращим вибором стане саме багатошаровий варіант із прямим зрізом — він робить кінчики більш густими і здоровими.

Короткі стрижки мають ідеальний вигляд навіть на тонке волосся
Багатошарова коротка стрижка. Фото з Instagram

Багатошарова стрижка також має виражений омолоджувальний ефект. Динамічність руху пасом додає образу легкості, свіжості та витонченості. А косий чубчик допомагає акцентувати увагу на очах, приховуючи дрібні вікові зміни шкіри обличчя.

Водночас стрижка візуально коригує риси обличчя: підкреслює скули, додає витонченості лінії щелепи та усуває зайву важкість у зоні підборіддя.

Короткі стрижки - це мастхев цього сезону
Стильна стрижка. Фото з Instagram

Сучасні варіації багатошарової стрижки вражають своєю різноманітністю. Це може бути елегантне каре, жіночний каскад, стильний боб, смілива "лисичка" чи легендарна "аврора". Перукарі додають нові елементи, такі як асиметрія, плавні переходи між шарами або нестандартна довжина чубчика.

Головне — обрати свій варіант, який відповідатиме не лише типу волосся, але й індивідуальним рисам обличчя.

Раніше ми писали про те, які стрижки є найкращими цього сезону.

Також ми повідомляли, яка стрижка вважається ідеальною для усіх.

мода стрижки зачіски стиль 2025 рік

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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