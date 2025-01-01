Свитер, который будут носить все в 2025 году — возвращение модного хита

Девушка в свитере. Фото: Freepik

Свитера с открытыми плечами — настоящий модный хит, снова возвращающийся в гардеробы стильных девушек. Больше десяти лет назад они были на пике популярности, и теперь снова занимают свое место среди трендов и обещают стать мастхевом этой зимой. Это именно та вещь, которая придает образам женственности и элегантности.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему стоит выбрать свитер с обнаженными плечами

Мода, как известно, циклична. И этот фасон — яркий пример того, как вещи из прошлого снова становятся актуальными. Свитер с открытыми плечами отлично подходит для создания стильного зимнего образа. Он смотрится легко, элегантно и придает образу нотку загадочности.

Свитер с обнаженными плечами. Фото с Instagram

Такой свитер прекрасно сочетается с:

джинсами — выбирайте любимый фасон, ведь это универсальный вариант.

— выбирайте любимый фасон, ведь это универсальный вариант. трикотажными штанами — для уютных прогулок или вечеров.

— для уютных прогулок или вечеров. юбками — особенно эффектно смотрится с трикотажными моделями, создающими иллюзию платья.

— особенно эффектно смотрится с трикотажными моделями, создающими иллюзию платья. брюками палаццо — для стильного и современного аутфита.

Дополнить образ можно обувью на каблуке, которая придаст изысканности, или выбрать что-то комфортное — например, ботинки или кроссовки.

Свитер с обнаженными плечами в образе. Фото с Instagram

Детали, имеющие значение

Цвета

Этой зимой актуальны базовые оттенки — белый, черный, молочный. А для тех, кто любит эксперименты, подойдут яркие цвета, которые освежат любой образ.

Прическа

Высокий хвост, легкие локоны, пучок или даже аксессуары, например крабик или бант, — все это придаст завершенности вашему стилю.

Свитер в трендовом оттенке. Фото с Instagram

Почему это must-have этой зимой

Свитер с открытыми плечами — это не только модная, но и практичная вещь. Он теплый, удобный и в то же время смотрится невероятно эффектно. Его можно одеть как на прогулку по городу, так и на встречу с друзьями или даже на праздничный ужин.

Поэтому не стоит проходить мимо — такой свитер точно станет вашей любимой вещью в этом сезоне.

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