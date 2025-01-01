Свитер, который будут носить все в 2025 году — возвращение модного хита

Возрождение тренда в 2025 году — какой свитер снова в моде
Свитера с открытыми плечами — настоящий модный хит, снова возвращающийся в гардеробы стильных девушек. Больше десяти лет назад они были на пике популярности, и теперь снова занимают свое место среди трендов и обещают стать мастхевом этой зимой. Это именно та вещь, которая придает образам женственности и элегантности.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Почему стоит выбрать свитер с обнаженными плечами
Мода, как известно, циклична. И этот фасон — яркий пример того, как вещи из прошлого снова становятся актуальными. Свитер с открытыми плечами отлично подходит для создания стильного зимнего образа. Он смотрится легко, элегантно и придает образу нотку загадочности.
Такой свитер прекрасно сочетается с:
- джинсами — выбирайте любимый фасон, ведь это универсальный вариант.
- трикотажными штанами — для уютных прогулок или вечеров.
- юбками — особенно эффектно смотрится с трикотажными моделями, создающими иллюзию платья.
- брюками палаццо — для стильного и современного аутфита.
Дополнить образ можно обувью на каблуке, которая придаст изысканности, или выбрать что-то комфортное — например, ботинки или кроссовки.
Детали, имеющие значение
Цвета
Этой зимой актуальны базовые оттенки — белый, черный, молочный. А для тех, кто любит эксперименты, подойдут яркие цвета, которые освежат любой образ.
Прическа
Высокий хвост, легкие локоны, пучок или даже аксессуары, например крабик или бант, — все это придаст завершенности вашему стилю.
Почему это must-have этой зимой
Свитер с открытыми плечами — это не только модная, но и практичная вещь. Он теплый, удобный и в то же время смотрится невероятно эффектно. Его можно одеть как на прогулку по городу, так и на встречу с друзьями или даже на праздничный ужин.
Поэтому не стоит проходить мимо — такой свитер точно станет вашей любимой вещью в этом сезоне.
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