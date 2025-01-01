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Відродження тренду у 2025 році — який светр знову в моді

1 січня 2025 18:20
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Светр, який будуть носити усі у 2025 році — повернення модного хіта
Дівчина у светрі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Светри з відкритими плечима — справжній модний хіт, який знову повертається у гардероби стильних дівчат. Більш як десять років тому вони були на піку популярності, і тепер знову займають своє місце серед трендів і обіцяють стати мастхевом цієї зими. Це саме та річ, яка додає образам жіночності та елегантності.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому варто обрати светр з оголеними плечима

Мода, як відомо, циклічна. І цей фасон — яскравий приклад того, як речі з минулого знову стають актуальними. Светр з відкритими плечима чудово підходить для створення стильного зимового образу. Він має легкий, елегантний вигляд і додає образу нотку загадковості.

Светр з оголеними плечами має дуже привабливий вигляд
Светр з оголеними плечима. Фото з Instagram

Такий светр чудово поєднується з:

  • джинсами — обирайте улюблений фасон, адже це універсальний варіант.
  • трикотажними штанами — для затишних прогулянок або вечорів.
  • спідницями — особливо ефектний вигляд має з трикотажними моделями, які створюють ілюзію сукні.
  • штанами палаццо — для стильного і сучасного аутфіту.

Доповнити образ можна взуттям на підборах, яке додасть вишуканості, або обрати щось комфортне — наприклад, черевики чи кросівки.

Фасон светру, до якого варто придивитись
Светр з оголеними плечима в образі. Фото з Instagram 

Деталі, які мають значення

Кольори

Цієї зими актуальні базові відтінки — білий, чорний, молочний. А для тих, хто любить експерименти, підійдуть яскраві кольори, які освіжать будь-який образ.

Зачіска

Високий хвіст, легкі локони, пучок або навіть аксесуари, як-от крабик чи бант, — все це додасть завершеності вашому стилю.

Такий светр можна комбінувати з різними речами
Светр в трендовому відтінку. Фото з Instagram

Чому це must-have цієї зими

Светр з відкритими плечима — це не лише модна, але й практична річ. Він теплий, зручний і водночас виглядає неймовірно ефектно. Його можна одягнути як на прогулянку містом, так і на зустріч із друзями чи навіть святкову вечерю.

Тому не варто проходити повз — такий светр точно стане вашою улюбленою річчю цього сезону.

Раніше ми писали про те, які ще светри стануть хітом цього сезону.

Також ми повідомляли, які колготки стали неочікуваним трендом 2025 року.

мода одяг речі стиль 2025 рік

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