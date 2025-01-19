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Сразу минус 10 лет — секреты от Андре Тана, которые работают

19 января 2025 11:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Три правила в одежде, которые омолаживают на 10 лет — советы от Андре Тана
Андре Тан. Фото: скриншот видео
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Украинский дизайнер Андре Тан всегда делится с подписчиками советами о стиле, моде и выборе одежды, что помогает выглядеть современно. На этот раз он решил поделиться секретами, которые помогут женщинам выглядеть моложе. Его советы касаются выбора цветов, тканей и фасонов.

Андре Тан дал ценные советы по этому поводу в Instagram.

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По мнению дизайнера, естественная красота и внутренняя гармония — главные составляющие более молодого облика. Но есть несколько простых правил, которые помогут сделать образ еще более свежим и стильным.

Нежные оттенки — ваши лучшие друзья

Чтобы выглядеть моложе, Андре Тан рекомендует избегать контрастных и слишком ярких цветов возле лица. Легкие, мягкие тона освежают образ и добавляют ему легкости.

Это касается не только одежды, но и макияжа. Добавьте в свой гардероб пастельные оттенки, например, бежевый, светло-розовый или персиковый. 

С возрастом одежду нужно подбирать тщательнее
Стильная женщина. Фото: Freepik

Приглушенные цвета для элегантности

Если хотите выглядеть стильно и гармонично, выбирайте приглушенные цвета — те, которые как будто немного "смешаны" с серым. Они добавляют образу естественности и одновременно мягкости.

Базовый гардероб из таких оттенков легко комбинировать. Кремовый, песочный, светло-серый — это те цвета, которые всегда будут актуальными, независимо от сезона.

Нейтральные оттенки в одежде всегда удачный выбор
Удачный образ после 50. Фото: Freepik

Одежда, что подчеркивают фигуру

Правильный крой и ткань могут сотворить настоящее чудо. Андре Тан советует обращать внимание на плотные ткани, которые помогают создать четкие линии и гармонично подчеркнуть достоинства фигуры.

Также он рекомендует выбирать простые силуэты — избегайте слишком строгого кроя. Легкие, свободные фасоны, современные джинсы и минималистичные аксессуары сделают ваш образ молодежным и стильным.

Ранее мы писали о том, какой макияж стоит делать после 50 лет.

Также мы сообщали, какой маникюр лучше всего подойдет зрелым женщинам.

Андре Тан мода одежда стиль 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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