Три правила в одежде, которые омолаживают на 10 лет — советы от Андре Тана

Сразу минус 10 лет — секреты от Андре Тана, которые работают
Украинский дизайнер Андре Тан всегда делится с подписчиками советами о стиле, моде и выборе одежды, что помогает выглядеть современно. На этот раз он решил поделиться секретами, которые помогут женщинам выглядеть моложе. Его советы касаются выбора цветов, тканей и фасонов.
Андре Тан дал ценные советы по этому поводу в Instagram.
Секреты стиля от Андре Тана
По мнению дизайнера, естественная красота и внутренняя гармония — главные составляющие более молодого облика. Но есть несколько простых правил, которые помогут сделать образ еще более свежим и стильным.
Нежные оттенки — ваши лучшие друзья
Чтобы выглядеть моложе, Андре Тан рекомендует избегать контрастных и слишком ярких цветов возле лица. Легкие, мягкие тона освежают образ и добавляют ему легкости.
Это касается не только одежды, но и макияжа. Добавьте в свой гардероб пастельные оттенки, например, бежевый, светло-розовый или персиковый.
Приглушенные цвета для элегантности
Если хотите выглядеть стильно и гармонично, выбирайте приглушенные цвета — те, которые как будто немного "смешаны" с серым. Они добавляют образу естественности и одновременно мягкости.
Базовый гардероб из таких оттенков легко комбинировать. Кремовый, песочный, светло-серый — это те цвета, которые всегда будут актуальными, независимо от сезона.
Одежда, что подчеркивают фигуру
Правильный крой и ткань могут сотворить настоящее чудо. Андре Тан советует обращать внимание на плотные ткани, которые помогают создать четкие линии и гармонично подчеркнуть достоинства фигуры.
Также он рекомендует выбирать простые силуэты — избегайте слишком строгого кроя. Легкие, свободные фасоны, современные джинсы и минималистичные аксессуары сделают ваш образ молодежным и стильным.
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