Три правила в одязі, що омолоджують на 10 років — поради від Андре Тана

Відразу мінус 10 років — секрети від Андре Тана, які працюють
Український дизайнер Андре Тан завжди ділиться з підписниками порадами про стиль, моду і вибір одягу, що допомагає мати сучасний вигляд. Цього разу він вирішив поділитися секретами, які допоможуть жінкам мати молодший вигляд. Його поради стосуються вибору кольорів, тканин і фасонів.
Андре Тан дав цінні поради з цього приводу в Instagram.
Секрети стилю від Андре Тана
На думку дизайнера, природна краса і внутрішня гармонія — головні складові молодшого вигляду. Але є кілька простих правил, які допоможуть зробити образ ще більш свіжим та стильним.
Ніжні відтінки — ваші найкращі друзі
Щоб мати молодший вигляд, Андре Тан рекомендує уникати контрастних і надто яскравих кольорів біля обличчя. Легкі, м'які тони освіжають образ і додають йому легкості.
Це стосується не лише одягу, але й макіяжу. Додайте у свій гардероб пастельні відтінки, наприклад, бежевий, світло-рожевий чи персиковий.
Приглушені кольори для елегантності
Якщо хочете мати стильний й гармонійний вигляд, обирайте приглушені кольори — ті, які ніби трохи "змішані" з сірим. Вони додають образу природності й водночас м’якості.
Базовий гардероб із таких відтінків легко комбінувати. Кремовий, пісочний, світло-сірий — це ті кольори, які завжди будуть актуальними, незалежно від сезону.
Одяг, що підкреслює фігуру
Правильний крій і тканина можуть зробити справжнє диво. Андре Тан радить звертати увагу на щільні тканини, які допомагають створити чіткі лінії та гармонійно підкреслити переваги фігури.
Також він рекомендує обирати прості силуети — уникайте занадто строгого крою. Легкі, вільні фасони, сучасні джинси й мінімалістичні аксесуари зроблять ваш образ молодіжним і стильним.
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