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Відразу мінус 10 років — секрети від Андре Тана, які працюють

19 січня 2025 11:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Три правила в одязі, що омолоджують на 10 років — поради від Андре Тана
Андре Тан. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Український дизайнер Андре Тан завжди ділиться з підписниками порадами про стиль, моду і вибір одягу, що допомагає мати сучасний вигляд. Цього разу він вирішив поділитися секретами, які допоможуть жінкам мати молодший вигляд. Його поради стосуються вибору кольорів, тканин і фасонів.

Андре Тан дав цінні поради з цього приводу в Instagram.

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На думку дизайнера, природна краса і внутрішня гармонія — головні складові молодшого вигляду. Але є кілька простих правил, які допоможуть зробити образ ще більш свіжим та стильним.

Ніжні відтінки — ваші найкращі друзі

Щоб мати молодший вигляд, Андре Тан рекомендує уникати контрастних і надто яскравих кольорів біля обличчя. Легкі, м'які тони освіжають образ і додають йому легкості.

Це стосується не лише одягу, але й макіяжу. Додайте у свій гардероб пастельні відтінки, наприклад, бежевий, світло-рожевий чи персиковий. 

З віком одяг потрібно підбирати ретельніше
Стильна жінка. Фото: Freepik

Приглушені кольори для елегантності

Якщо хочете мати стильний й гармонійний вигляд, обирайте приглушені кольори — ті, які ніби трохи "змішані" з сірим. Вони додають образу природності й водночас м’якості.

Базовий гардероб із таких відтінків легко комбінувати. Кремовий, пісочний, світло-сірий — це ті кольори, які завжди будуть актуальними, незалежно від сезону.

Нейтральні відтінки в одязі завжди вдалий вибір
Вдалий образ після 50. Фото: Freepik

Одяг, що підкреслює фігуру

Правильний крій і тканина можуть зробити справжнє диво. Андре Тан радить звертати увагу на щільні тканини, які допомагають створити чіткі лінії та гармонійно підкреслити переваги фігури.

Також він рекомендує обирати прості силуети — уникайте занадто строгого крою. Легкі, вільні фасони, сучасні джинси й мінімалістичні аксесуари зроблять ваш образ молодіжним і стильним.

Раніше ми писали про те, який макіяж варто робити після 50 років.

Також ми повідомляли, який манікюр найкраще підійде зрілим жінкам.

Андре Тан мода одяг стиль 2025 рік

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14:50 Зеленський підписав указ про санкції — проти кого їх застосують

14:45 Кому в Україні заборонено продавати алкоголь у 2025 та які штрафи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:45 З морозом, але без опадів — яка погода буде в Харкові завтра

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