Невероятное платье покорило модный мир — будет существовать 10 тысяч лет

Девушка в платье. Фото: Freepik

Юима Наказато в очередной раз доказал, что мода — это не просто одежда, а мощный способ осмысления реальности. Представив коллекцию Fade на Неделе высокой моды в Париже, японский дизайнер заставил зрителей задуматься над текучестью времени, шаткостью природы и ее взаимосвязью с урбанистическим будущим.

Об этом сообщает Design Art Magazine.

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Чтобы подчеркнуть концепцию коллекции, подиум превратился в символический пейзаж с дюной посередине. Аудиовизуальное оформление дополняли звуки ветра и волн, воссоздающие атмосферу пустынных пространств. Вдохновением для Наказато стала Сахара-эль-Бейда — место, где гигантские меловые образования застыли, словно каменные волны, сформированные тысячелетиями.

Коллекция исследует, как вещи, идеи и истории меняются, исчезают и рождаются заново. Наказато в своих работах пытается найти баланс между преходящностью и вечностью. Это ярко проявилось в главном образе коллекции — уникальном золотом платье из керамики, на создание которого ушло более 1000 часов. Его конструкция состоит из 2000 керамических элементов, каждый из которых вручную покрыт глазурью и пришит к основе.

"Это платье не изменится. Оно останется таким же через 10 000 лет, тогда как другие ткани исчезнут значительно раньше. Это контраст между прочностью и быстротечностью, который я хотел передать этой коллекцией", — пояснил дизайнер.

Платье от Наказато. Фото из Instagram

Отметим, что с дебюта в 2016 году в качестве официального приглашенного дизайнера Парижской Недели моды Наказато постоянно расширяет границы искусства. Его работы выходят за рамки подиума: они находят место в музеях, кино и даже театральных постановках. В 2024 году во французском музее Cité de la Dentelle et de la Mode открылась первая персональная выставка дизайнера, а его документальный фильм Dust to Dust получил премию Human/Nature Award за экологическую сознательность.

Наказато доказывает, что мода может быть не только эстетическим, но и концептуальным явлением, способным осмысливать глобальные темы и вызовы современности.

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