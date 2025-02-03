Неймовірна сукня підкорила модний світ — існуватиме 10 тисяч років

Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Юіма Наказато вкотре довів, що мода — це не просто одяг, а потужний спосіб осмислення реальності. Представивши колекцію Fade на Тижні високої моди в Парижі, японський дизайнер змусив глядачів замислитися над плинністю часу, хиткістю природи та її взаємозв’язком з урбаністичним майбутнім.

Про це повідомляє Design Art Magazine.

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Щоб підкреслити концепцію колекції, подіум перетворився на символічний пейзаж із дюною посередині. Аудіовізуальне оформлення доповнювали звуки вітру та хвиль, що відтворювали атмосферу пустельних просторів. Натхненням для Наказато стала Сахара-ель-Бейда — місце, де гігантські крейдяні утворення застигли, немов кам’яні хвилі, сформовані тисячоліттями.

Колекція досліджує, як речі, ідеї та історії змінюються, зникають і народжуються наново. Наказато у своїх роботах намагається знайти баланс між минущістю та вічністю. Це яскраво проявилося в головному образі колекції — унікальній золотій сукні з кераміки, на створення якої пішло понад 1000 годин. Її конструкція складається з 2000 керамічних елементів, кожен із яких вручну покритий глазур’ю та пришитий до основи.

"Ця сукня не зміниться. Вона залишиться такою ж через 10 000 років, тоді як інші тканини зникнуть значно раніше. Це контраст між тривкістю та швидкоплинністю, який я хотів передати цією колекцією", — пояснив дизайнер.

Сукня від Наказато. Фото з Instagram

Відзначимо, що від дебюту у 2016 році як офіційного запрошеного дизайнера Паризького Тижня моди Наказато постійно розширює межі мистецтва. Його роботи виходять за рамки подіуму: вони знаходять місце в музеях, кіно та навіть театральних постановках. 2024 року у французькому музеї Cité de la Dentelle et de la Mode відкрилася перша персональна виставка дизайнера, а його документальний фільм Dust to Dust отримав премію Human/Nature Award за екологічну свідомість.

Наказато доводить, що мода може бути не лише естетичним, а й концептуальним явищем, здатним осмислювати глобальні теми та виклики сучасності.

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