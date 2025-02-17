Главный стильный тренд из 90-х возвращается этой весной

Стильная девушка. Фото: Freepik

Весна — время, когда хочется забыть о тяжелой верхней одежде и одеваться как можно легче. Но стоит быть осторожным: резкие перепады температур могут легко привести к переохлаждению. Как с этим справиться? Просто — сделать ставку на модный тренд сезона 2025 — многослойный гранж! Это не только стильно, но и практично.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Гранж и многослойность — как это работает

Герои стритстайла уже продемонстрировали, как выглядит настоящая модная многослойность. Худи поверх рубашки, бомбер поверх платья, юбка-килт поверх брюк — смешивание вещей из разных стилей стало главной фишкой. Особенно выделяется клетка: любимая фланелевая рубашка 90-х возвращается в новой роли — теперь ее можно завязывать на пояс или носить поверх всего образа.

Многослойный образ. Фото из Instagram

Почему клетка снова в центре внимания

Прошлый модный сезон доказал, что клетчатый принт — настоящий фаворит. На Неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Копенгагене уличный стиль изобиловал клетчатыми рубашками, юбками и жакетами.

Эту тенденцию поддержали и крупные бренды: в своих коллекциях весна-лето 2025 Burberry, Tommy Hilfiger, Acne Studios и Bottega Veneta продемонстрировали оригинальные многослойные образы с клеткой.

Клетчатая рубашка в образе. Фото из Instagram

Как носить гранж весной 2025 года

Рубашка в клетку — универсальная вещь, ее можно носить как самостоятельную деталь или повязать на пояс для дополнительного акцента.

Сочетание принтов — не бойтесь миксовать разные виды клетки или даже добавлять полоски и графические элементы.

Слои — ключ к стилю. Худи под куртку, длинная рубашка под короткий жакет — экспериментируйте, создавайте собственный уникальный стиль.

Клетчатый образ на выход. Добавьте жакет или яркий аксессуар, и ваш повседневный гранж мгновенно превратится в эффектный лук для вечеринки.

Таким образом, гранжевая многослойность позволяет выглядеть модно и одновременно чувствовать себя комфортно независимо от погоды. Поэтому смело миксуйте, комбинируйте и создавайте свой уникальный стиль.

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