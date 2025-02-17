Головний стильний тренд із 90-х повертається цієї весни

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Весна — час, коли хочеться забути про важкий верхній одяг і вдягатися якнайлегше. Але варто бути обережним: різкі перепади температур можуть легко привести до переохолодження. Як з цим впоратися? Просто — зробити ставку на модний тренд сезону 2025 — багатошаровий гранж! Це не лише стильно, а й практично.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Гранж і багатошаровість — як це працює

Герої стритстайлу вже продемонстрували, який має вигляд справжня модна багатошаровість. Худі поверх сорочки, бомбер поверх сукні, спідниця-кілт поверх штанів — змішування речей з різних стилів стало головною фішкою. Особливо виділяється клітинка: улюблена фланелева сорочка 90-х повертається в новій ролі — тепер її можна зав’язувати на пояс або носити поверх усього образу.

Багатошаровий образ. Фото з Instagram

Чому клітинка знову в центрі уваги

Минулий модний сезон довів, що картатий принт — справжній фаворит. На Тижнях моди в Нью-Йорку, Парижі та Копенгагені вуличний стиль ряснів картатими сорочками, спідницями та жакетами.

Цю тенденцію підтримали й великі бренди: у своїх колекціях весна-літо 2025 Burberry, Tommy Hilfiger, Acne Studios та Bottega Veneta продемонстрували оригінальні багатошарові образи з клітинкою.

Картата сорочка в образі. Фото з Instagram

Як носити гранж весною 2025

Сорочка в клітинку — універсальна річ. Її можна носити як самостійну деталь або пов’язати на пояс для додаткового акценту.

Поєднання принтів — не бійтеся міксувати різні види клітинки чи навіть додавати смужки та графічні елементи.

Шари — ключ до стилю. Худі під куртку, довга сорочка під короткий жакет — експериментуйте, створюйте власний унікальний стиль.

Картатий образ на вихід. Додайте жакет або яскравий аксесуар, і ваш повсякденний гранж миттєво перетвориться на ефектний лук для вечірки.

Таким чином, гранжова багатошаровість дозволяє мати модний вигляд й водночас почуватися комфортно незалежно від погоди. Тож сміливо міксуйте, комбінуйте й створюйте свій унікальний стиль.

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