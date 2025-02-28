Трендовые цвета лака на весну-2025 - топ-5 оттенков

Нежный маникюр нежный маникюр. Фото: Freepik

Весна — это время, когда природа оживает, а вместе с ней хочется освежить и собственный стиль. Идеальный вариант — экспериментировать с цветами маникюра. Вдохновение можно найти где угодно: в кофейной пене утреннего капучино, в сиянии драгоценных камней или даже в скоростном спорткаре. В этом году в тренде яркие, нежные и естественные оттенки, которые идеально дополняют весеннее настроение.

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Страстный красный

Красный цвет — вне времени, но в этом сезоне он стал настоящей сенсацией. Все началось с потрясающих новостей в мире автоспорта: Льюис Хэмилтон присоединился к Ferrari, и оттенок легендарного болида мгновенно стал главным цветом года. Он ассоциируется со скоростью, смелостью и огненной страстью — и выглядит безупречно на ногтях.

Красный цвет. Фото из Instagram

Нежная кофейная пена

Для ценителей естественной элегантности идеально подойдет "мокко-мус" — теплый карамельный оттенок, создающий эффект второй кожи. Он дарит рукам ухоженный вид и подходит к любому стилю. Легкая бежево-кремовая палитра в маникюре — это про утонченность и естественность.

Кофейный оттенок в маникюре. Фото из Instagram

Солнечное настроение

Желтый — цвет счастья и тепла. Он мгновенно добавляет яркости даже самому простому образу. Если хочется чего-то свежего, смелого и позитивного — этот цвет станет лучшим выбором.

Желтый маникюр. Фото из Instagram

Молочная нежность

Лаконичный, чистый, универсальный — молочный оттенок выглядит очень естественно и придает ногтям ухоженный вид. Он подходит ко всему и гармонично смотрится как в повседневных, так и в праздничных образах. Если хочется минимализма и элегантности, этот вариант идеален.

Молочный маникюр. Фото из Instagram

Жемчужное розовое сияние

Розовый с нежным перламутром — это легкость и игривость без чрезмерного блеска. Он добавляет рукам утонченности и напоминает о драгоценных украшениях, которые подчеркивают красоту, а не затмевают ее. Идеальный выбор для тех, кто хочет чего-то изысканного, но не слишком заметного.

Розовые ногти. Фото из Instagram

Этой весной выбор цвета маникюра — это возможность выразить себя. От классической молочной нежности до огненного красного — главное, чтобы цвет дарил удовольствие и поднимал настроение. Время экспериментировать и находить свой идеальный оттенок.

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